Matt Heafy covert Seemannslied ‘Wellerman’

Bei August Burns Red-Konzerten lief vor Beginn der Show der System Of A Down-Klassiker ‘Chop Suey!’ vom Band. Nun versuchte sich die Gruppe an einem Cover zum Song.

August Burns Red scheinen derzeit in Cover-Laune zu sein. Nachdem die Gruppe vor Kurzem eine eigene Version zu Mariah Careys Weihnachts-Klassiker ‘All I Want For Christmas Is You’ schufen, folgt nun ein Cover zu ‘Chop Suey!’. Die System Of Down-Song-Nummer wurde als Single zum zweiten Studioalbum TOXICITY im Jahr 2001 veröffentlicht und knackte kürzlich die eine Milliarden Klicks bei YouTube. Bei August Burns Red-Konzerten war das Lied in der Vergangenheit regelmäßig zu hören und zwar direkt vor Beginn der Show. Gitarrist JB Brubaker kommentierte die Idee zu Cover wie folgt: "Nach Jahren des Spielens von 'Chop Suey!' kurz bevor wir…