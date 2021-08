Überraschungsgast beim Kreator-Gig auf dem Bloodstock Festival: Dani Filth kreischte für den Song ‘Betrayer’ ins Mikrofon.

Während ihres Auftritts am 14.08.2021 beim Bloodstock Open Air im Catton Park, Walton-on-Trent in Großbritannien bekamen Kreator Gesangsunterstützung. Von Mille als "special guest" angekündigt, kommt der Cradle Of Filth-Fronter freudig strahlend auf die Bühne. Gemeinsam performen sie dann den Song ‘Betrayer’. Seht hier Dani Filth und Kreator mit ‘Betrayer’ (ab Minute 3:00): Vor ein paar Monaten ließ Mille Petrozza verlauten, dass sich die Band mit der Veröffentlichung ihres neuen Album noch Zeit lassen will, bis die Coronapandemie abgeklungen ist. "Im August letzten Jahres waren wir im Grunde fertig und sehr enthusiastisch. In der Art: Ja, das Album ist fast fertig.…