Sechs Jahre liegt der letzte Langspieler DAEMON bereits zurück, nun kündigen Mayhem Album Nummer sieben an. Das gute Stück trägt den klangvollen Titel LITURGY OF DEATH und soll am 6. Februar 2026 via Century Media erscheinen. Im Mit ‘Weep For Nothing’ veröffentlichen Necrobutcher und seine Truppe einen ersten Vorgeschmack auf die kommende Scheibe.

Erst im vergangenen Jahr feierten Mayhem ihren 40. Geburtstag, der mit einer kleinen Tournee durch Europa begangen wurde. Außerdem kündigte Necrobutcher vor ziemlich genau einem Jahr an, dass 2025 vorrangig mit der Arbeit am neuen Album verbracht wird. „Ich denke, wir werden im März zusammenkommen und anfangen, die Sachen einzuhämmern. 2025 sollten wir im Studio sein. Und dann wäre es cool, es 2025 auch herauszubringen — hoffentlich. Das wäre ein Ziel, aber wir werden sehen. Aber auf jeden Fall 2026.“ Der Bassist sollte Recht behalten.

Mayhem und der Tod

Über die Jahrzehnte war der Tod stets Wegbegleiter in mannigfaltiger Form – im übertragenden und wörtlichen Sinne. Wie der Titel längst vermuten lässt, ist dies auch auf LITURGY OF DEATH der Fall. Das Album „untersucht Verlust, Angst vor dem Tod, Ohnmacht und die Zerbrechlichkeit des Daseins durch eine schonungslose und unerbittliche Linse“.

Zur Single-Auskopplung kommentiert die Band: „‘Weep for Nothing’ verwandelt die Angst vor dem Tod in eine Offenbarung, eine Hymne an das Nichts, in der Trauer bedeutungslos wird.“ Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Mit ihrer kalten und rasanten Erhabenheit, messerscharfen Riffs und einer erdrückenden Atmosphäre vermittelt die Band das Wesen der Sterblichkeit, ohne Trost oder Erlösung zu bieten.“ Die übrige Tracklist liest sich ähnlich verheißungsvoll.

LITURGY OF DEATH-Tracklist

Ephemeral Eternity Despair Weep For Nothing Aeon’s End Funeral Of Existence Realm Of Endless Misery Propitious Death The Sentence Of Absolution Life Is A Corpse You Drag (bonus track) Sancta Mendacia (bonus track)

Bereits Anfang Oktober kündigten Mayhem eine Europatournee unter dem Banner „Death over Europe“ für das kommende Frühjahr an. Unterstützt wird die Black Metal-Institution dabei von Marduk und Immolation. Die Tour startet einen Tag vor dem Album-Release in den Niederlanden. Vier Termine in der DACH-Region sind aber auch angedacht.

„Death over Europe“-Tour 2026

18.02. CH-Solothurn, Kofmehl

19.02. AT-Wien, Simm City

20.02. Regensburg, Airport Eventhall

22.02. Berlin, Huxleys Neue Welt

