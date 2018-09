Mega-News: Megadeth laden zur Kreuzfahrt

Im September gehen Zebrahead auf Clubtour in Deutschland. Wir verlosen 2x2 Tickets für die Shows.

Zebrahead haben bereits mehr als zwanzig Jahre auf dem Buckel. Deswegen entschied sich die fünfköpfige Punk-Rock-Band aus La Habra im vergangenen Herbst ein neues und limitiertes Kompilationsalbum herauszubringen. Das versammelt unter dem Titel THE BONUS BROTHERS alle Songs, die es nicht auf reguläre Platten geschafft haben. Mit bunter Setlist besucht die Band zur Zeit noch die restlichen Sommerfestivals. Um anschließend nicht komplett in der Bühnenabstinenz zu versinken, haben Zebrahead in ihrem Terminkalender noch zusätzliche Clubtermine für September ergänzt. Tourdaten 02.09. Weinheim, Café Central 03.09. Aschaffenburg, Colos-Saal 05.09. Hannover, Musikzentrum 06.09. Münster, Sputnikhalle 07.09. Kiel, Pumpe 09.09. Berlin, Bi Nuu https://www.youtube.com/watch?v=1crL10P3m_E…