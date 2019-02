Megadeth-Basser und Ex-Guns N‘ Roses-Gitarrist jammen mit Kindern

Nachdem Megadeth einen kryptischen Teaser veröffentlichten, folgte die Ankündigung eines kommenden Best Of-Albums namens WARHEADS ON FOREHEADS.

Am 22. März soll WARHEADS ON FOREHEADS erscheinen und mit seinen 35 Titeln standesgemäß den 35. Geburtstag von Megadeth feiern. Die digital, als Dreifach-CD und Vierfach-Vinyl (sowie auch Deluxe-Versionen, siehe hier) erscheinenden Anthologie enthält Songs aus der gesamten Schaffensperiode der US-Thrasher (Tracklist siehe weiter unten). "Vor 35 Jahren gründete ich Megadeth und ich sehe diese Songs als die wirkungsvollsten Waffen der Band an", so Dave Mustaine. "‘Warheads On Foreheads‘ ist ein Begriff aus dem US-Militär-Jargon und bezeichnet die Effizienz bei der Zielausrichtung. Es geht immer nur darum, das richtige Werkzeug bei der Arbeit zu nutzen, und diese Stücke wurden erschaffen,…