Megadeth: Dave Mustaine macht mit Teemu Mäntysaari weiter

Nachdem Kiko Loureiro verkündet hatte, dass er seine Auszeit bei Megadeth verlängert, hat sich nun Bandboss Dave Mustaine zu Wort gemeldet. In seinem Statement betont der Thrash-Metaller seine Liebe und Unterstützung für Kiko. Überdies habe der 62-Jährige Loureiro sogar zur Auszeit überredet. Das Quartett macht erst einmal mit Wintersun-Gitarrist Teemu Mäntysaari weiter.

„Letzte Woche habe ich einen Anruf von meinem Partner Kiko Loureiro bekommen“, erzählt Dave Mustaine. „Wir haben uns eine Weile unterhalten. Ich fragte ihn, wie es bezüglich der wichtigen Angelegenheiten bei ihm läuft, die zu seiner Abwesenheit von unserem vorherigen Tourneeabschnitt geführt haben. Es war wichtig für ihn, bei seiner Familie zu sein. Ich will euch jetzt auf den neuesten Stand dessen bringen, was Kiko mir gesagt hat. Zuvor lasse ich euch wissen, dass ich Kikos Entscheidung liebe, unterstütze und komplett unterstütze. Er hat seine Liebe für mich, Megadeth und euch alle, unseren Fans, betont.

Verlängerter Urlaub

Als Erinnerung: Kiko musste letzten August die Tour verlassen, um sich mit sehr wichtigen und privaten Familienangelegenheiten zu befassen. Er war hin- und hergerissen, aber empfänglich, als ich ihm sagte, dass er sich um seine Familie kümmern sollte. Er stimmte zu, doch war immer noch besorgt um uns — sprich: die Fans und Megadeth. Ich sagte ihm zu jener Zeit: ‚Geh‘! Kiko, du kannst diese Zeit mit deiner Familie nie wieder zurückgewinnen. Ich weiß das aus erster Hand, ich habe selbst den Preis gezahlt.‘ Letztendlich stimmte er zu. Kiko ist ein eins a-Profi, ein Meister — und er wollte weder mir noch Megadeth schaden.

Wir haben uns eine Lösung ausgedacht. Sie war, einen Ersatz für ihn während dieser Zeit zu finden. Und er stellte mir Teemu Mäntysaari vor und trainierte ihn. Am Anfang sollte es nur um die erste Oktoberwoche gehen. Jedoch werden die Dinge selten so, wie man sie geplant hat.“

Des Weiteren führte Dave Mustaine aus, dass Megadeth 2024 wahrscheinlich noch mehr auf Tour sein werden als 2023. „Wir hatten viele Gespräche mit Kiko diesbezüglich, und sie waren alle sehr positiv. Kiko wird weiter im Urlaub sein — wegen unserer heftigen Tourneeverpflichtungen nächstes Jahr. Wir werden weiter mit Teemu Mäntysaari als Gitarrist für Megadeth voranschreiten. Ich möchte Kiko für seine Hingabe und harte Arbeit in den letzten neun Jahren und dafür danken, dass er uns geholfen hat, einen Grammy für ‘Dystopia’ sowie weitere Preise für unser letztes Album THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD! einzuheimsen. Ich hätte es nicht ohne Kiko Loureiro machen können. Wir hoffen, ihr alle werdet Kiko bei seinen nächsten Unternehmungen unterstützen.“

