Megadeth: Ist ein Metallica-Cover auf dem neuen Album?

Megadeth
Megadeth 2025
Megadeth haben die Liste der Songs des neuen, finalen Albums veröffentlicht. Womöglich ist sogar ein Metallica-Song enthalten.
Mitte August verkündete Dave Mustaine das Ende von Megadeth, das mit einem letzten Album und einer Abschiedstournee begangen werden soll. Am 23. Januar 2026 erscheint das Band-betitelte finale Studioalbum, dessen Tracklist nun veröffentlicht wurde. Spannend hierbei ist vor allem der Bonustitel.

Der „mysteriöse“ elfte Song

Das Album umfasst zehn Lieder plus eine Bonusnummer. Die erste Single ‘Tipping Point’ ist bereits erschienen und hat bei einem Konzert in Amsterdam Live-Premiere gefeiert. Das Stück eröffnet die Platte, wie jetzt klar ist. Via Social Media veröffentlichte die Band ein Reel, in dem die Titel nacheinander enthüllt werden. Nur Lied elf bleibt vorerst verschwommen. Allzu schwer ist der Titel jedoch nicht zu erraten.

MEGADETH-Tracklist

  1. Tipping Point
  2. I Don’t Care
  3. Hey God?!
  4. Let There Be Shred
  5. Puppet Parade
  6. Another Bad Day
  7. Made to Kill
  8. Obey the Call
  9. I Am War
  10. The Last Note

Noch vor der offiziellen Ankündigung erklärte Mustaine in einem Interview im Juni: „Wir haben 13 neue Songs für das neue Album. Einer der Songs ist ein Cover, aber ich habe ihn eigentlich selbst geschrieben. Also ist es irgendwie ein Cover, irgendwie mein Song. Dann gibt es noch zwei zusätzliche Songs für die Zeit, wenn das Album schon eine Weile draußen ist, damit alle weiterhin begeistert bleiben.“ 

Bekanntlich war Dave Mustaine von 1982 bis 1983 bei Metallica aktiv, wo er auch den ein oder anderen Song schrieb. Aus seiner Feder stammen etwa ‘The Four Horsemen’, ‘Phantom Lord’, ‘Jump In The Fire’, ‘Metal Militia’ sowie ‘The Call Of Ktulu’ und ‘Ride The Lightning’. Nur Letzteres passt zu dem, was im Reel zu erkennen ist.

Mustaine flog damals noch vor der Veröffentlichung von RIDE THE LIGHTNING bei Metallica raus. Viele Jahre herrschte deswegen dicke Luft zwischen ihm und seinen ehemaligen Kollegen. Vor allem Mustaine und James Hetfield lieferten sich über die Jahre immer wieder verbale Schlagabtausche in Interviews. Mittlerweile sind die Musiker wieder fein miteinander. Insofern wäre ein Cover nicht allzu abwegig.


Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER.

