Megadeth touren aktuell mit Disturbed, die anlässlich des 25. Geburtstags ihres Debütalbums mit der „The Sickness 25th Anniversary Tour“ durch Europa reisen. Am Dienstag (14. Oktober) feierten Megadeth selbst ein Debüt: Sie spielten ihre am 3. Oktober veröffentlichte Single ‘Tipping Point’ in Amsterdam im Ziggo Dome erstmals live. Fan-Mitschnitte der Bühnenpremiere gibt es unten zu sehen.

„Wir bringen bald ein neues Album heraus. Und wir haben eine neue Single, die jetzt draußen ist. Diesen Song werden wir jetzt zum ersten Mal live spielen“, kündigte Dave Mustaine an, bevor die Band mit ‘Tipping Point’ loslegte.

Finales Album Anfang nächsten Jahres

‘Tipping Point’ ist die erste Single des kommenden, Band-betitelten Albums MEGADETH, das am 22. Januar erscheint. Es wird das letzte Album der Thrasher sein, wie Dave Mustaine im August seinen Fans auf den Sozialen Medien bekanntgab. Außerdem kündigten Megadeth für 2026 eine Abschiedstournee an. Ihre jüngste Single ist der erste Vorgeschmack auf das neue Album. Um das Warten auf weitere Neuveröffentlichungen zu erleichtern, brachten Megadeth zu ‘Tipping Point’ am 3.Oktober das passende Musikvideo heraus.

Den Live-Mitschnitt von ‘Tipping Point’ gibt es hier zu sehen:

Kommende Liveshows

Wer bei der aktuellen Disturbed-Tournee dabei ist, hat nun die Chance, das jüngste Megadeth-Werk live und als einer der Ersten zu erleben. Nachdem Disturbed ihre letzte Show in Belgien absagen mussten, stand bis jetzt kein weiteres Konzert auf dem Plan. Dieses Wochenende ist zwei der vier deutschen Tourneestopps vorbehalten. Disturbed und Megadeth spielen am 17. Oktober in München in der Olympiahalle und am 18. Oktober in Berlin im Velodrom.

Bislang stellten Megadeth seit ihrem Debüt KILLING IS MY BUSINESS…AND BUSINESS IS GOOD! (1985) 16 Studioalben auf die Beine. 2022 veröffentlichten sie THE SICK, THE DYING…AND THE DEAD!. Die 2026 erscheinende, finale Platte MEGADETH wird die Diskografie als Nummer 17 vervollständigen.

Als Headliner waren Megadeth in Deutschland zuletzt 2024 zu sehen, als sie im Rahmen der „Crush The World“-Tour europäische Festival-Bühnen bespielten und ein Konzert in der Turbinenhalle in Oberhausen gaben. Für die bereits angekündigte Megadeth-Abschiedstournee sind noch keine Termine bekanntgegeben worden. Für Fans ist die Tour die letzte Möglichkeit, die Thrash-Legenden noch einmal live zu sehen.

