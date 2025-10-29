Die brasilianische Slipknot-Coverband Cwnot geht aktuell mit einem Video auf Instagram viral, in dem sie an der Internet-Challenge „The Whitney Houston Challenge“ teilnimmt. Das Video hat mittlerweile 6,7 Millionen Aufrufe (Stand 29.Oktober). Den entsprechenden Beitrag gibt es unten zu sehen.

Die „Whitney Houston“ Challenge ist ein weiterer TikTok-Trend, der in den letzten Wochen auf den Sozialen Medien die Runde machte. In der Challenge geht es darum, eine Trommel im richtigen Moment zu schlagen – synchron zu dem Trommelschlag vor dem letzten Chorus des Whitney Houston-Klassikers ‘I Will Always Love You’.

Die Challenge

Die Herausforderung hierbei ist es, den exakten Moment des Tommelschlags zu erwischen. Und das ist, wie zahlreiche Kurzclips im Internet beweisen, gar nicht so einfach. Andere Bands nahmen ebenfalls kürzlich an dem Trend teil, darunter auch Simple Plan, die auch ihre Crew hierfür mit einbezogen.

Trotzdem hat das Scheitern an der Challenge nicht zwingend etwas mit mangelndem Rhythmusgefühl, sondern viel mehr mit musikalischem Gedächtnis zu tun. Die originale Studioaufnahme des Schlagzeuges in ‘I Will Always Love You’ stammt von dem inzwischen verstorbenen Schlagzeuger Ricky Lawson.

In dem viralen Video der Slipknot Tribute-Band Cwnot, sieht man die Bandmitglieder, wie sie um eine Floor Tom herumstehen. Jedes der Mitglieder tritt nacheinander nach vorne, um unter Gejubel und Gelächter der anderen sein Glück zu versuchen. Amüsant hierbei ist: Der Einzige, der es schafft, die Tom in dem richtigen Moment zu treffen, ist der Gitarrist mit der Mick Thompson-Maske.

Nichts Neues von Slipknot

Während eine Slipknot Coverband in Brasilien lustige Videos filmt, werkeln die echten Slipknot im Verborgenen an neuer Musik. Bereits 2024, kurz nachdem Eloy Casagrande der Band nach dem Rauswurf von Jay Weinberg im November 2023 beitrat, machten Gerüchte über einen neuen Song mit dem Titel ‘Long May You Die’ die Runde, die kurz darauf von Slipknot selbst bestätigt wurden.

Nach ihrer „25th Anniversary“-Tournee brachten Slipknot erst kürzlich eine Neuauflage ihres Debutalbums heraus. Die 25th Anniversary-Edition des Band-betitelten Albums SLIPKNOT enthält neben alternativen Mixes auch einige bisher unveröffentlichte Demos. Wie es derzeit bezüglich eines Albums mit neuer Musik aussieht, ist unklar.

—

