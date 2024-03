40 Jahre METAL HAMMER

METAL HAMMER Jubiläums-Podcast #03

METAL HAMMER wird 40 und begeht das härteste Jubiläum 2024 mit Specials, Rückblicken, Podcasts und exklusiven Heftbeilagen. Dabei feiern wir uns nicht nur selbst, sondern die ganze Welt des Heavy Metal von 1984 bis heute: Von Judas Priest bis Volbeat, von Iron Maiden bis Slipknot, von Black Sabbath bis Parkway Drive — 40 Jahre Maximum Metal! Feiert mit unter www.metal-hammer.de/40jahre und im gedruckten Magazin.

Anlässlich des 40. METAL HAMMER-Jubiläums haben sich die Volontäre Simon Ludwig und Tom Lubowski zusammengesetzt und Hefte aus der Vergangenheit durchgeblättert. Im Jubiläums-Podcast sprechen die beiden über die Inhalte ausgewählter Ausgaben und Kuriositäten aus vier Jahrzehnten Magazingeschichte.

🎸 Heart: Demokratie oder Matriarchat?

Die Hard Rock-Formation Heart betourt BAD ANIMALS in Deutschland. Im METAL HAMMER-Interview erklären Nancy und Ann Wilson, wie die beiden Frauen ihre männlichen Kollegen ins Rampenlicht rücken wollen.

🎸 Stryper auf Abwegen?

Die White Metal-Größe Stryper arbeitet an IN GOD WE TRUST. Kurz zuvor heimst die Band einen Grammy für den „besten Gospel-Song“ ein und weiß sich gegen Anschuldigungen einiger Szenekollegen zu behaupten.

🎸 Alice Cooper: Zwischen Kunstfigur und Authentizität

In der Titel-Story schießt Shock Rock-Legende Alice Cooper fleißig gegen die Maßnahmen des PMRC und widmet den Song ‘Freedom’ dem umfänglichen Zensurvorhaben. Trotz Drogenentzug und entdeckter Spiritualität stiftet der Musiker große Verwirrung mit seinen zwiespältigen Aussagen.

🎸 Guns N’ Roses am Scheideweg

Abseits der Skandale von Guns N’ Roses kommentiert Gitarrist Slash die Glam Metal-Szene in L.A. – und will mit seiner Band in deutlich härtere Gefilde marschieren.

📀 Reviews

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal Reviews der Februarausgabe 1988 vor. Mit dabei sind Saxon und Kingdom Come.

🎙️ Das METAL HAMMER Podcast-Interview

Der ehemalige METAL HAMMER-Chefredakteur Edgar Klüsener blickt zurück auf seine Zeit beim Magazin und erzählt Katrin Riedl von der stressigen Phase, in der die Ausgaben im Zwei-Wochen-Abstand erschienen.

