Was bisher geschah: Zur besseren Einordnung kommentiert Sharon den Adel für METAL HAMMER alle regulären Studioalben von Within Temptation.

Das komplette Interview mit Within Temptation findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2023, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! ENTER (1997) "Für uns war das erste Album wie Magie. Mit ENTER haben wir unser Fundament gelegt. Den ersten Schritt auf unserem musikalischen Weg haben wir als Doom Metal-Band gemacht – und darauf werden wir für immer nostalgisch zurückblicken." MOTHER EARTH (2000) "Der internationale Durchbruch kam mit MOTHER EARTH. Unser zweites Album ist auch außerhalb der Niederlande in zahlreiche Charts eingestiegen. Dieser Erfolg hat sowohl unsere Freunde als auch…