Amorphis + Eluveitie

Endlich kehren die Konzerte wieder auf die Bühnen der Welt zurück, und für Ende dieses Jahres stehen zwei ganz besondere Combos gemeinsam an: Amorphis und Eluveitie schließen sich für eine große Co-Headline-Tour im November und Dezember 2022 zusammen!



Empfehlung der Redaktion Das Album des Monats 03/2022: Amorphis HALO Dark Metal Amorphis wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Zeal & Ardor, Deserted Fear und Nightrage mit großem Abstand auf die Plätze verweisen. Seit mehr als 30 Jahren haben sich die finnischen Pioniere Amorphis ihre ureigene Nische zwischen innig empfundener und aggressiver, melancholischer und doch tröstender Musik gegraben. Mit ihrem aktuellen Studioalbum HALO, das sofort auf Platz 1 in Finnland und Platz 3 in den deutschen Charts einstieg, unterstreicht die Combo erneut ihren wegweisenden Status als eine der originellsten, kulturell relevantesten und besten Bands, die jemals aus dem Land der tausend Seen gekommen sind.



Eluveitie sind ein Phänomen, das sich seit mehr als 15 Jahren weltweit ausbreitet. Angefangen bei ihrem Debütalbum SPIRIT (2006) über SLANIA (2008) bis hin zu ihrem letzten Werk ATEGNATOS (2019) haben die Schweizer ein bahnbrechendes Rezept entwickelt. Fernab von jeglichen Trunkenheitsklischees und albernem Schlachtengetümmel haben sie einen Stil entwickelt, der das Beste aus Folk Metal und Melodic Death zu einer unvergleichlichen Einheit formt. Ihr großer Respekt vor der Geschichte, die sie in historischer Genauigkeit ausleben, gepaart mit fantastischem Songwriting, ergeben einen Sound, dem sich bis heute kaum ein Fan entziehen kann.

Überraschungen geplant

„Es ist nicht unbedingt einfacher geworden in der Welt in letzter Zeit“, kommentiert Eluveitie-Frontmann Chrigel Glanzmann. „Dennoch gibt es hier und da auch mal positive Nachrichten! Wir können es nicht erwarten, nach 2 Jahren endlich wieder auf Tour zu gehen! Es fühlt sich völlig surreal an! Und dann haben wir auch noch ein derart coolest Line-Up dabei, vermutlich eins der spannendsten unserer Karriere. Mit unseren guten Freunden und vorallem einer unserer Lieblingsband, Amorphis, auf Tour zu gehen, ist fantastisch und ich kann nicht erwarten, dass wir euch endlich alle wiedersehen!“

Amorphis-Gitarrist Tomi Koivusaari fügt hinzu: „Halo! Wir freuen uns eine Co-Headline-Tour durch Europa mit den großen Eluveitie ankündigen zu dürfen. Vor Kurzem haben wir unser 14. Album HALO veröffentlicht und können nicht erwarten, es endlich für euch live zu spielen, und natürlich allerhand gutes Zeug aus unserer bisherigen Karriere. Verpasst es nicht, es wird auch noch die ein oder andere coole Überraschung im Line-Up folgen…“

Amorphis + Eluveitie — Tour 2022

11.11. Filderstadt, FILharmonie

06.12. Berlin, Huxleys

09.12. München, Zenith

10.12. Leipzig, Felsenkeller

14.12. Wiesbaden, Schlachthof

16.12. Oberhausen, Turbinenhalle

17.12. Hamburg, Zeltphilharmonie

Tickets gehen am 4. April um 10h morgens in den Verkauf. In Deutschland startet ein exklusiver Vorverkauf auf CTS Eventim am 1. April um 12h mittags.