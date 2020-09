METAL HAMMER präsentiert: Beast In Black

Beast In Black, Hamburg, Markthalle, 27.2.2019, From Hell With Love Tour

Nachdem Beast In Black ihre zwei Alben BERSERKER (2017) und FROM HELL WITH LOVE (2019) veröffentlicht haben, war die finnische Heavy Metal-Band auf der ganzen Welt unterwegs und hat dort mitreißende Shows gespielt: ausverkaufte Headliner-Konzerte in ganz Europa, Russland und Japan, eine Tour als Support von Gloryhammer in Großbritannien und Festivals rund um den Globus (Sweden Rock, Graspop, Summer Breeze, Heavy Montréal etc.)

Nun kündigt die fünfköpfige Band aus Helsinki ihre nächste große Europatour für November und Dezember 2021 an, die die Band in 13 Länder bringen wird – darunter auch acht Shows in Deutschland. Die Band selbst kommentierte ihre kommende Konzertreise wie folgt:

“In diesen dunklen Zeiten ist es nicht einfach, weise Worte zu finden, also lasst uns einfach unsere bevorstehende Europatour für November/Dezember 2021 ankündigen! Obwohl es noch weit weg ist, hoffen wir, dass jeder, der diese Zeilen jetzt liest, die Shows in bester Gesundheit besuchen kann! Das ist unser Wunsch für 2021.“

METAL HAMMER präsentiert:

Beast In Black – Tour 2021

26.11. Oberhausen, Turbinenhalle

28.11. Frankfurt, Batschkapp

06.12. Stuttgart, LKA Longhorn

07.12. (CH) Pratteln, Z7

08.12. München, Tonhalle

13.12. (AT) Wien, Arena

15.12. Berlin, Huxleys

16.12. Hannover, Capitol

17.12.21 Hamburg, Docks

18.12.21 Leipzig, Felsenkeller

Der offizielle Vorverkauf startet am 21.09. um 14 Uhr. Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.