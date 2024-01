Seit 1998 findet das Tuska in Finnland statt. 2024 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!

Datum Das Tuska 2024 findet vom 28.06. bis 30.06. statt. Veranstaltungsort Das Tuska findet mitten in Helsinki auf dem Suvilahti-Gelände statt. Adresse: Koksikatu Ecke Leonkatu 00540 Helsinki, Finnland Tuska Festival Preise & Tickets Tickets ab 229,- Euro könnt ihr hier erwerben. Bands Alestorm Amorphis Angus McSix Ankor Annisokay Bad Omens Beyond The Black Bloodred Hourglass Bring Me The Horizon (Headliner) Brothers Of Metal Bury Tomorrow Dimmu Borgir Fixation Ghøstkid I Am The Night Infected Rain Luna Kills Make Them Suffer Opeth Parkway Drive (Headliner) Pendulum Live (Headliner) Riverside Rytmihäiriö Solence Sonata Arctica Stam1na Suburban Tribe Tarot Turmion Kätilöt Vola Voyager…