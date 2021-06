METAL HAMMER präsentiert: Devin Townsend

Nach der längsten Zeit, in er nur mit dem Fuß wippen konnte, und verzweifelt darauf wartete, wieder in den Tourbus steigen zu können, freut sich Devin Townsend sehr, seine erste neue Tour für 2022 anzukündigen. Die „Lightwork European Tour“ begleitet die für Frühjahr 2022 geplante Veröffentlichung seines neuen Albums LIGHTWORK, das Townsend mit GGGarth Richardson in seinen The Farm Studios in Vancouver BC aufnehmen wird und von Joe Baressi gemischt wird.

MultiTalent Devin Townsend ist in der weltweiten Rock-Szene eine bekannte und feste Größe. In seiner bald 30-jährigen Karriere hat Townsend bisher über 30 Alben veröffentlicht, von denen keines wie das andere klingt. Von Kollegen wie Steve Vai (unter anderem Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake), Jason Newsted (unter anderem Metallica, Voivod) oder Burton C. Bell (Fear Factory) wird Townsend, der auch als erfolgreicher Produzent arbeitet (unter anderem für Gwar, Soilwork, Lamb Of God), über alle Maßen gelobt. Seine Soloalben ze ichnen sich durch extreme Musikalität und intensive Dichte aus, speziell in Deutschland hat sich Townsend durch regelmäßiges Touren und Festival-Auftritte eine treue Anhängerschaft erspielt.

21.04. Frankfurt, Batschkapp

22.04. Köln, Carlswerk Victoria

25.04. Stuttgart, LKA Longhorn

07.05. München, Backstage Werk

10.05. Leipzig, Werk 2

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets