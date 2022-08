METAL HAMMER präsentiert: In Flames + At The Gates

Der Auftritt von In Flames auf dem Knotfest Germany am 30.07.2022 sowie die zwei neuen Singles lassen auch alte Fans hoffen. Mit der aktuellen Tourneeankündigung und den Supportbands At The Gates, Imminence und Orbit Culture können sich Melodic Death Metal-Fans auf ein starkes Package freuen.

„‘The Great Deceiver’ entstand aus Frustration heraus. Grundsätzlich eine Reaktion auf Täuschungen, aber im Verlauf der Entstehung wuchs es weiter und trägt verschiedene Bedeutungen inne“, so die Band zu dem Song. „In einer Zeile heißt es ,Bend the truth to fit your opinion‘, was eine Menge über das aktuelle Online-Geschehen zwischen Menschen, Nationen et cetera aussagt.“

In Flames + At The Gates + Imminence + Orbit Culture

18.11. Ludwigsburg, MHP Arena

03.12. Leipzig, Haus Auensee

04.12. Köln, Palladium

08.12. Wiesbaden, Schlachthof

09.12. Hamburg, Edel Optics Arena

