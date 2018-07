METAL HAMMER präsentiert: Parkway Drive

Foto: B.Treimer. All rights reserved.

Nach ihrer erfolgreichen Festival-Tour im Juni und Juli 2018 mit Headline-Auftritten bei Rock am Ring, Rock im Park und With Full Force Festival kündigen die australischen Metalcore-Giganten Parkway Drive ihre bisher größte Europa-Tour für Januar und Februar 2019 an.

Es werden die bisher größten Shows sein, die das australische Quintett jemals in Europa gespielt hat. REVERENCE konnte sich in der METAL HAMMER-Maiausgabe des den Soundcheck-Thron sichern. Lest hier das Review.

„REVERENCE stellt das ehrlichste und persönlichste Album dar, das wir jemals geschrieben haben“,so Parkway Drive Frontmann Winston McCall. „Es ist das Ergebnis von viel Schmerz, Hingabe und Überzeugung. Wir haben versucht nicht nur das musikalische Verständnis von Parkway Drive zu erweitern, sondern auch als Menschen zu wachsen.“

Parkway Drive – Tour 2019

25.01.19 Hamburg, Sporthalle

26.01.19 Leipzig, Arena

27.01.19 Frankfurt, Jahrhunderthalle

08.02.19 Köln, Palladium

11.02.19 Stuttgart, Schleyerhalle

12.02.19 CH-Zürich, Halle 622

15.02.19 München, Zenith

17.02.19 A-Wien, Gasometer

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets.