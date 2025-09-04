Toggle menu

METAL HAMMER präsentiert: Weckt die Toten Festival

Extremo-Toten-2026
von
Nach ausverkauftem Debüt kehrt das In Extremo-Festival 2026 nach Sachsen-Anhalt zurück! Weckt die Toten – Das In Extremo Festival
Mit ihrem packend-innovativen Sound aus modernem Rock und jahrhundertealten Einflüssen haben In Extremo nicht nur ein eigenes Musikgenre geprägt, sondern sich auch zur wohl bekanntesten und erfolgreichsten Mittelalter-Rockband der Welt entwickelt, die seit drei turbulenten Dekaden ein globales Millionenpublikum in ihren Bann zieht. Nach sieben mit Edelmetall ausgezeichneten Alben (von denen nicht weniger als vier den 1. Platz der deutschen Longplay-Charts enterten) haben die fest aufeinander eingeschworenen Spielleute auch dieses Jahr wieder die Festivals gerockt und Hallen zum Beben gebracht!

Doch jetzt ist die Überraschung perfekt: Nach dem mit 10.000 begeisterten Fans restlos ausverkauften Debüt im letzten Jahr kehren In Extremo mit ihrem eigenen Open-Air-Festival und vielen Freunden wieder zurück nach Sachsen-Anhalt! Mit ihrer spektakulären Live-Show, legendärer Spielfreude und Gute-Laune-Garantie sind die charismatischen Schwerenöter und Freibeuter der Garant für einen unvergesslichen Tag. Mit liebevoll kuratiertem Rahmenprogramm und einem hochklassigen Line-up außergewöhnlicher Szenegrößen präsentiert die Band die perfekte Inszenierung für eine der schönsten Freiluft-Locations des Landes!

Ab dem 10.09.2025 gibt es die Tickets an allen bekannten VVK Stellen

METAL HAMMER präsentiert:

Weckt die Toten Festival

In Extremo, Eisbrecher, Wind Rose, Subway To Sally, Manntra

05.09.2026 Halle an der Saale/Peißnitzinsel

Der Vorverkauf startet am 05.09.2025 um 12 Uhr im In Extremo-Ticketshop unter www.inextremo-tickets.de  und bei Eventim unter www.eventim.de.


Eisbrecher Festivals Festivalvorschau in extremo Live Manntra Präsentation subway to sally Weckt die Toten Festival Wind Rose
