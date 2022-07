Metal im TV: 3sat und WDR drehen auf mit AC/DC, Judas Priest, u.v.m.

Nach zwei Jahren pandemiebedingten Stillstands und der damit einhergehenden Sorge um das Fortbestehen der Konzert- und Festivalkultur kehrt allmählich wieder Normalität ein in das Bühnenleben. Der Festival-Sommer 2022 läuft in vollem Gange und jagt abertausende Musikliebhabende auf die internationalen Veranstaltungsgelände. Um der kollektiven Euphorie gerecht zu werden und bei aktuell herrschenden tropischen Temperaturen ebenso einen Hauch des Festival-Geistes für zu Hause zu gewährleisten, drehen 3sat und WDR dieses Wochenende ordentlich auf und lassen es auch über die Bildschirme Heavy Metal-gebührend scheppern.

AC/DC live bei Monster Of Rock in Donington (1991)

Regisseur David Mallet hielt den ikonischen Moment der ‘Highway To Hell’-Erfinder mit insgesamt 26 Kameras auf 35mm-Film für die Ewigkeit fest. Nach klassischer AC/DC-Manier fuhren die Hochkaräter alle notwendigen Geschütze auf, um den Zuschauenden ein Hard Rock-Erlebnis der unvergesslichen Art zu bescheren. „Kanonen, die legendäre Höllenglocke, die riesige aufblasbare Rosie und natürlich alle Hits haben AC/DC im Gepäck“, heißt es seitens 3sat. Diesen Samstag (30. Juli 2022) wird der Sender die berühmtberüchtigte Show zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr ausstrahlen. Nicht verpassen!

Judas Priest live beim Wacken Open Air (2015)

Vor rund 85.000 Fans verkündete die Band „the return of the priest“. Nachdem es einige Jahre zuvor stiller um sie Briten geworden war, sollte diese Nachricht also für immense Freude sorgen. Mit Richie Faulkner als jüngstes Priest-Mitglied an der Gitarre präsentierten die Heavy Metal-Riesen einen würzigen Mix ihrer bislang erfolgreichsten Hits als auch die Highlights ihres siebzehnten Studioalbums REDEEMER OF SOULS (2014). Seht, hört und feiert mit: am Samstag (30. Juli 2022) zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr bei 3sat.

The Prodigy: ‘World’s On Fire’ in Milton Keynes (2010)

Am 24. Juli 2010 traten The Prodigy vor 65.000 Fans im englischen Milton Keynes auf ihrem eigenen Festival als Headliner auf. ‘World’s On Fire’, ein Mitschnitt des Konzerterlebnisses, zeigt den vermutlich größten Auftritt der Prodigy-Historie. 3sat stellt diesen Beitrag in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 30. auf den 31. Juli 2022, um 04:30 Uhr zur Verfügung.

„Nach all diesen Jahren und all den Höhen und Tiefen durch die wir gegangen sind, war das für uns der größte Moment“, erzählte Keyboarder Liam Howlett.

Toundra, Kosmodome und Co. beim Freak Valley Festival 2022

