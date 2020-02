Metal im TV: Anthrax-Konzert bei ARTE

„Berlin Live“ präsentiert mit Anthrax, einer der „Big Four“ des Thrash Metal, die extrem laute Variante im Neuköllner Kiez des SchwuZ. Scott Ian (Rosenfeld) gründete 1981 die Band in New York. Er ist bis heute das einzige noch in der Band spielende Gründungsmitglied. Seit über 35 Jahren prägen Anthrax die Metal-Szene.

Weiterlesen Scott Ian: Lobeshymnen an Malcolm Young Hard Rock , Thrash Metal Wie von Drogen berauscht ist Anthrax-Gitarrist Scott Ian, wenn er die Akkorde des verstorbenen AC/DC-Musikers Malcolm Young hört. Besondere Berühmtheit erlangten die fünf New Yorker durch ihre Crossover-Aktionen: Die gekonnt witzige Verschmelzung von Rap und Metal verschaffte ihnen seit den Achtziger Jahren auch kommerzielle Erfolge. Die Zusammenarbeit mit Public Enemy und daraus entstandene Zusammenführung von Rap und den harten Tönen des Metal eröffnete beiden Genres den musikalischen Horizont.

Als Großmeister ihres Genres, dem Thrash Metal, stehen sie auf einer Ebene mit Metallica, Slayer und Megadeth und präsentierten im Sommer 2016 ihr elftes Werk FOR ALL KINGS. In der Besetzung mit Joey Belladonna (Gesang), Frank Bello (Bass), Charlie Benante (Schlagzeug), Jonathan Donais (Lead-Gitarre) und dem Mastermind Scott Ian (Rhythmusgitarre) machen die fünf Musiker während ihrer Welttournee auch einen kleinen Abstecher nach Berlin. (Quelle: ARTE concert)

Setlist Anthrax

You Gotta Believe

Monster At The End

Caught In A Mosh

Madhouse

Fight ‚Em ‚Til You Can’t

Evil Twin

Medusa

Breathing Lightning

Indians

ARTE zeigt den Live-Mitschnitt am Dienstag, den 18.02.2020, um 5 Uhr morgens. Vom 18.02. bis 18.03.2020 wird das Video auch in der ARTE Mediathek verfügbar sein.