Metal im TV: Rückschauen & Wacken-Doku bei ZDFinfo und WELT TV

auch interessant

Ein weiteres Jahr geht zu Ende. ZDFinfo und WELT TV schwelgen dieses Mal besonders in Erinnerungen… Nicht bloß an die vergangene Festival-Saison, auch an die Erfolgsgeschichten der wohl namhaftesten Hard ’n‘ Heavy-Größen unserer Zeit. Hier geht’s zur Übersicht des TV-Jahresrockblicks 2023:

ZDFinfo porträtiert Kult-Figuren des Rock und Metal

Empfehlung der Redaktion Lemmy wäre heute 78 Jahre alt Hard Rock , Heavy Metal Unter fröhlicheren Umständen wäre Motörhead-Sänger und -Gründer Lemmy Kilmister heute 78 Jahre alt geworden. Wir erinnern an das Vermächtnis des Musikers. Am Mittwoch, den 29. Dezember, startet ab 09:40 Uhr der ZDFinfo-Marathon der audiovisuellen Biografien renommierter Musikschaffender aus den Hard ’n‘ Heavy-Sphären – so lässt der Titel des Formats bereits erahnen. Den Anfang macht ‘The Story Of Alice Cooper’, die im weiteren Verlauf von den ruhmreichen Historien von Kiss, Guns N‘ Roses, Bon Jovi und Mick Jagger abgelöst wird.

Dabei soll es allerdings nicht bleiben. Der Sender scheint es sich zur Aufgabe zu machen, das gesamte Tagesprogramm zur Würdigung einflussreicher Künstlerinnen und Künstler zu nutzen. Im Anschluss (ab 13:35 Uhr) sollen im Rahmen von ‘The Day The Rock Star Died’ insbesondere verstorbene Größen der Musik-Branche in Ehren gehalten werden. So wird vornehmlich an das Vermächtnis der Mitglieder des sogenannten Club 27 erinnert, aber auch an David Bowie, Johnny Cash und Co.

Auch das Abend- und Nacht-Programm dürfte sich mit der Ausstrahlung zahlreicher ‘Mythen und Monster’- und ‘Ancient Apocalypse’-Episoden als interessant erweisen.

‘Im Schlamm von Wacken’ bei WELT TV

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert Wacken Open Air 2024: Alle Infos zum Festival Heavy Metal Das Wacken Open Air findet auch 2024 wieder statt. Sämtliche Infos zum Metal-Festival im Norden Deutschlands findet ihr hier. Zehn neue Bands wurden am 24.12. bekanntgegeben. Weiter geht’s am Folgetag, dem 30. Dezember, mit einer Dokumentation über das jetzt schon geschichtsträchtige Wacken-Festival 2023. Um 12:10 Uhr zeigt WELT TV in knapp 60 Minuten, welchen Horror und welche Freuden die Massenveranstaltung dieses Jahr begleitet haben. Laut Beschreibung und retrospektiv scheinen die Freuden allerdings zu überwiegen. So heißt es: „Das größte Heavy-Metal-Festival der Welt zieht zehntausende Fans in die schleswig-holsteinische Heidemarsch. Vier Tage lang wird trotz des regnerischen norddeutschen Sommers auf der schlammigen Festival-Landschaft gefeiert. Die Reportage berichtet aus Wacken, einem Ort mit mehr Kühen als Einwohnern, der einmal im Jahr zum Zentrum der Heavy-Metal-Welt wird, und begleitet Besucher aus aller Welt durch die lauten und nassen Festival-Tage.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.