Metaller & Rocker reagieren auf Tod von Queen Elizabeth II.

Queen Elizabeth II. verstarb bekanntlich am gestrigen 8. September in ihrem Schloss in Balmoral. Die Königin des Vereinigten Königreichs wurde stattliche 96 Jahre alt. Sie geht unter anderem als am längsten regierender britischer Monarch in die Geschichte ein. Logisch, dass ihr auch diverse Musiker, Metaller und Rocker berührt.

Pflichtbewusst

Ozzy Osbourne zum Beispiel schrieb in den Sozialen Medien: „Ich trauere mit meinem Land über das Ableben unserer großartigsten Königin. Schweren Herzens sage ich: Der Gedanke an ein England ohne Queen Elizabeth II. ist niederschmetternd.“ Sein Black Sabbath-Kollege Geezer Butler ergänzte: „Es macht mich traurig, vom Tod der Queen zu hören. Ich erinnere mich an die Feiern in den Straßen, als sie gekrönt wurde.“

„Sie hat Epochen mit Anstand und dem Dienst für ihr Land durchschritten, welcher unerreicht ist. Danke Ihnen, Eure Majestät, für eine Lebenszeit mit tollen Erinnerungen und Ihre Führung“, kommentiert Joe Elliott von Def Leppard. Und auch Mick Jagger von den Rolling Stones wird emotional: „Ihr Majestiät, Queen Elizabeth II., war mein ganzes Leben lang da. Ich kann mich an ihre Hochzeitshöhepunkte erinnern, die im Fernsehen liefen, als ich ein Kind war. Ich erinnere mich an sie als eine wunderschöne junge Dame sowie als innig geliebte Großmutter der Nation. Meine tiefsten Sympathien sind bei der königlichen Familie.“

I mourn with my country the passing of our greatest Queen. With a heavy heart I say it is devastating the thought of England without Queen Elizabeth II pic.twitter.com/JZYXGRz2hb — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) September 8, 2022

Sad to hear of The Queen passing. I remember the street celebrations when she was crowned Queen. Always a staple of growing up in England. GSTQ- RIP pic.twitter.com/TEROdsZvGk — Geezer Butler (@geezerbutler) September 8, 2022

„She has transcended eras with good grace and service to her country that is unparalleled anywhere or by anyone. Thank you your Majesty for a lifetime of great memories and leadership.“ -Joe Elliott [2/2] pic.twitter.com/Y5IYXVHsK6 — Def Leppard (@DefLeppard) September 8, 2022

We mourn the passing of our beloved Queen.

RIP Your Majesty. Saxon pic.twitter.com/9Bhd34PNpE — Saxon (@SaxonOfficial) September 8, 2022

Vorbild für Frauen

For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK — Mick Jagger (@MickJagger) September 8, 2022

Queen Elizabeth was the ultimate example of service and duty… today is a sad day. pic.twitter.com/1yS7RpNeCp — Jon Bon Jovi (@jonbonjovi) September 8, 2022

The Queen passing today made me think of my mum @Official_Joan Joan Broad who passed 2 years ago, both born of the same era & lived their lives with cool, dignity & grace… — Billy Idol (@BillyIdol) September 8, 2022

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von POSSESSED OFFICIAL INSTAGRAM (@possessed_official)

