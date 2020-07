„Mit gefällt der Sound“, beginnt der damalige Metallica-Produzent. „Das ist interessant, dazu gibt es eine Geschichte. Während wir ST. ANGER machten, gingen wir in ihr Klubhaus. Wir waren in San Francisco, fuhren aber nach Oakland, wo sie mit Cliff Burton geprobt hatten. Und wir hatten eine großartige Zeit. Und Lars erzählte mir von seinem Schlagzeug, wie es auf bestimmte Weise aufgebaut war. Wir suchten nach Inspiration, denn James Hetfield war nicht da. Also sagte ich: ‚Zieh das Schlagzeug ab, die Doppel-Kick-Drum.‘ Weil wir mit anderen Trommeln herumspielten.

Metallica haben gestern im Rahmen von #metallicamondays ein Konzert rausgehauen, bei dem sie MASTER OF PUPPETS in voller Länge gespielt haben.

Also baute er die Drums im Proberaum auf. Wir waren auf dem Weg, und Lars schaute immer auf das Schlagzeug. Endlich sagte er: ‚Gib mir einfach eine Snare-Drum.‘ Ich hatte eine Plexi Ludwig gekauft, weil ich sie ausprobieren wollte. Und er setzte sie auf sein Schlagzeug und sagte: ‚Das ist der Sound.‘ Und ich erwiderte: ‚Was…?‘ So nahmen wir ein Demo auf […], und das war der Sound.

Er rückte nicht mehr davon ab. Ich schreibe ihm nicht die Schuld zu. Hier ging es darum, ob du ein Konzept begreifen kannst. Das war der Sound des Schlagzeugs, als sie das Album probten. Es ist im Grunde das Nächste an Metallica in diesem Klub-Haus. Und egal, was alle sagen, es hat die Band zusammengehalten und sie dazu inspiriert weiterzumachen. Daher habe ich kein Problem mit all dem Beschuss, den ich abbekam. Es ist ein verdammter Snare-Sound, mach mal halblang.“