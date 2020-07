Metallica zeigen MASTER OF PUPPETS-Show aus Berlin

James Hetfield von Metallica bei der Stadion-Show am 9. Juli 2019 in Göteborg

Die Corona-Krise scheint noch lange nicht ausgestanden. Insofern ist es nur konsequent, dass Metallica ihre wöchentliche Konzertreihe #metallicamondays fortsetzen. Am gestrigen 20. Juli präsentierten die „Four Horsemen“ ein besonderes Schmankerl – und zwar eine Show, bei der sie ihr legendäres Album MASTER OF PUPPETS in voller Länge aufgeführt haben. Das zugehörige Video könnt ihr euch unten reinziehen!

Das Stelldichein fand am 6. Juni 2006 in der Berliner Waldbühne statt. Und darin liegt auch der Grund für das MASTER OF PUPPETS-Set: 2006 feierte das dritte Studiowerk von Metallica sein 20. Jubiläum. Neben den acht Songs von der Platte aus 1986 gaben Frontmann und Gitarrist James Hetfield, Schlagzeuger Lars Ulrich, Lead-Gitarrist Kirk Hammett und Bassist Robert Trujillo natürlich zahlreiche weitere Stücke zum Besten, darunter ‘Motorbreath’, das Ramones-Cover ‘Commando’ sowie einem damals neuen Song, mit Versatzstücken aus den Tracks ‘The End of the Line’ und ‘All Nightmare Long’, die erst zwei später auf DEATH MAGNETIC veröffentlicht werden sollten.

Die Setlist des MASTER OF PUPPETS-Gigs von Metallica:

The Ecstasy Of Gold Motorbreath Fuel Wherever I May Roam Neuer Song (damalige Weltpremiere mit Teilen von The End of the Line und All Nightmare Long) The Unforgiven Battery Master of Puppets The Thing That Should Not Be Welcome Home (Sanitarium) Disposable Heroes Leper Messiah Orion Damage, Inc. Sad but True Nothing Else Matters One Enter Sandman Commando (Ramones-Cover) Seek & Destroy

