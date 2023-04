Metallica: Erste Einblicke in die CD- und Vinylversion von 72 SEASONS

Kommende Woche erscheint mit 72 SEASONS das elfte Studioalbum von Metallica. Kurz vor der Veröffentlichung gewährt Frontmann und Gitarrist James Hetfield Einblick in die Aufmachungen der physischen Versionen.

Empfehlung der Redaktion Metallica: Alle Infos zu 72 SEASONS Thrash Metal Hier findet ihr alle Infos zum neuen Metallica-Album 72 SEASONS, zur Tour und die Videos zu den Singles. „Schaut euch das an, es sieht so aus, als wäre eine Kiste Vinyl von der Ladefläche eines Lastwagens gefallen und hätte irgendwie ihren Weg zum Hauptquartier und in die tätowierten Hände von James Hetfield gefunden“, postete die Band scherzhaft auf Twitter. In einem dazugehörigen, fast zweiminütigem Video ist James Hetfield zu sehen, der den Inhalt der Vinylversion von 72 SEASONS unter die Lupe nimmt. Das aufgeklappte Gatefold-Cover zeigt Fotos aller Bandmitglieder, außerdem liegt der Ausgabe ein Textblatt bei.

Would ya look at that. It seems a box of vinyl fell off the back of a truck & somehow found its way to HQ and into the tattooed hands of James Hetfield! Check out your first look at the vinyl packaging of #72Seasons!

Pre-Order/Save ➡️ https://t.co/JoINY2OJLp #Metallica #unboxing pic.twitter.com/geMXFJwpfG

— Metallica (@Metallica) April 3, 2023