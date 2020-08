Metallica haben gestern im Rahmen von #metallicamondays ein Konzert rausgehauen, bei dem sie MASTER OF PUPPETS in voller Länge gespielt haben.

Die Corona-Krise scheint noch lange nicht ausgestanden. Insofern ist es nur konsequent, dass Metallica ihre wöchentliche Konzertreihe #metallicamondays fortsetzen. Am gestrigen 20. Juli präsentierten die "Four Horsemen" ein besonderes Schmankerl - und zwar eine Show, bei der sie ihr legendäres Album MASTER OF PUPPETS in voller Länge aufgeführt haben. Das zugehörige Video könnt ihr euch unten reinziehen! Das Stelldichein fand am 6. Juni 2006 in der Berliner Waldbühne statt. Und darin liegt auch der Grund für das MASTER OF PUPPETS-Set: 2006 feierte das dritte Studiowerk von Metallica sein 20. Jubiläum. Neben den acht Songs von der Platte aus 1986 gaben…