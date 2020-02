Leather Charm: McGovney berichtet über damalige Band mit James Hetfield

Zur besten Mittagssendezeit präsentiert uns 3sat am 31.12. S&M von Metallica aus dem Berkeley Community Theater von 1999.

Metal und Orchester – das war schon 1999 nicht völlig neu. Dass Metallica mit dem San Francisco Symphony Orchestra auftreten und das Konzert später als Livealbum S&M am 22.11. veröffentlichen, sorgte dennoch und verständlicherweise für Schlagzeilen – und viele Diskussionen. Während manche Songs dazugewinnen und die Mischung aus Metal und Symphonieorchester aufgeht, spielen Metallica und die klassischen Musiker bei anderen Songs beinahe aneinander vorbei. 3sat zeigt im Rahmen seines "Pop Around The Clock"-Tags am 31.12.2019 um 12:30 das Konzert aus dem The Berkeley Community Theater, Berkeley (USA) von 1999. Mehr Infos zur Sendung findet ihr hier. Songliste Metallica S&M The…