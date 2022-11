Metallica: Neues Album 72 SEASONS, Single & Tour-Daten

Metallica lassen die Bombe platzen: Am 14. April 2023 erscheint ihr neues Album 72 SEASONS. Direkt zur Ankündigung veröffentlichen sie die neue Single ‘Lux Æterna’ – das Video findet ihr hier unten im Artikel verlinkt. Und das Beste: Metallica kommen direkt im Frühjahr/Sommer 2023 mit dem neuen Album auf Tournee – auch in Deutschland!

Am Freitag, den 02. Dezember 2022, startet der allgemeine Vorverkauf. Ein Teil des Erlöses aus jedem verkauften Ticket geht an die All Within My Hands Foundation der Band.