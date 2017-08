Metallica: Remaster von MASTER OF PUPPETS soll noch dieses Jahr erscheinen

Foto: Christina Wenig. All rights reserved.

Noch in diesem Jahr soll ein Remaster von MASTER OF PUPPETS erscheinen.

2016 feierte MASTER OF PUPPETS von Metallica seinen 30. Geburtstag. Zum 31. Jubiläum könnte das Album als Remaster neu veröffentlicht werden. Das sind zumindest die aktuellen Pläne, die Lars Ulrich in einem neuen Interview verraten hat.

KILL ‘EM ALL und RIDE THE LIGHTNING wurden bereits als Remaster neu veröffentlicht und nun soll eben MASTER OF PUPPETS folgen, wie Ulrich im Gespräch mit „Vior“ durchblicken ließ:

Wir versuchen, es bis zum Ende des Jahres zu veröffentlichen. Es kommt schon bald, wir arbeiten dran. Es gibt viele Dinge, die mit MASTER OF PUPPETS zusammenhängen, das ist ein großes Projekt. Wir haben viel Zeit mit HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT und anderen Dingen verbracht, aber MASTER OF PUPPETS ist ganz klar als Nächstes dran. Das habe ich hier und jetzt bestätigt. Es wird hoffentlich später in diesem Jahr erscheinen. Falls nicht, dann kurz darauf.

Über Sinn und Unsinn eines Remasters von MASTER OF PUPPETS lässt sich natürlich streiten, uns wäre es lieber, Metallica würden …AND JUSTICE FOR ALL neu auflegen und dann die Bassspur hörbar machen. Erst im November 2016 gab Robert Trujillo zu, dass es für ihn eine große Herausforderung war, den Bass für dieses Album zu lernen. Wie sich später herausstellte, war Lars Ulrich für den leisen Bass verantwortlich, wie Mixer Steven Thompson erklärte: