Metallica veröffentlichen 2. Song aus 72 SEASONS

Mit ‘Lux Æterna’ hatten Metallica bereits einen ersten Vorboten zu ihrem neuen Studioalbum 72 SEASONS veröffentlicht. Nun hauen James Hetfield und Co. einen weiteren Track raus. Das Stück hört auf den Namen ‘Screaming Suicide’ und setzt klanglich an der gleichen Stelle wie ‘Lux Æterna’ an. Das zugehörige Video könnt ihr euch unten reinziehen.

Weg vom Tabu

Metallica-Gitarrist und -Frontmann James Hetfield erklärt in einem Statement, worum es in dem Song geht. „‘Screaming Suicide’ spricht das tabuisierte Wort Selbstmord an. Die Absicht dahinter ist, dass man über die Dunkelheit, die wir in unserem Inneren spüren, sprechen. Es ist lächerlich zu denken, dass wir es leugnen sollten, solche Gedanken zu haben. Ich glaube, irgendwann denken die meisten Leute darüber nach. Dem ins Gesicht zu schauen bedeutet, das Unaussprechliche zu sagen. Wenn es zur menschlichen Erfahrung gehört, sollten wir in der Lage sein, darüber zu reden. Ihr seid nicht allein.“

Wie beim Videoclip zu ‘Lux Æterna’ haben Metallica auch bei ‘Screaminhg Suicide’ erneut mit Regisseur Tim Saccenti kollaboriert. Dieser inszeniert mitreißende Lichtspiele in dem Musikvideo — diesmal in schwarz-weiß. „Als wir zum ersten Mal mit Tim gearbeitet haben, hat es uns so dermaßen umgehauen, dass wir ihn gefragt haben, ob er bei Runde zwei ebenfalls mit dabei sein will.“ 72 SEASONS erscheint am 14. April über das Band-eigene Label Blackened Recordings. Produziert haben die Platte Greg Fidelman (Slipknot) sowie James Hetfield und Drummer Lars Ulrich. Die Scheibe beinhaltet zwölf Stücke, umfasst rund 77 Minuten und ist der Nachfolger des 2016er-Albums HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT.

