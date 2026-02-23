Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Michael Anthony: Eddie und Alex waren unzertrennlich

Van Halen, Michael Anthony
Der frühere Van Halen-Bassist Michael Anthony bei einem Konzert von The Circle 2022 im kalifornischen Mountain View
Foto: Getty Images, Tim Mosenfelder. All rights reserved.
von
Wie Michael Anthony berichtet, war das Verhältnis zwischen Eddie und Alex van Halen derart innig, dass dies die Grüppchenbildung innerhalb der Band förderte.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Einst galten Van Halen als eine der bedeutendsten Heavy Metal-Band des Planeten. Doch wie der frühere Bassist Michael Anthony erzählt, gab es innerhalb der Besetzung eine sehr deutliche Grüppchenbildung – teilweise zu dessen Leidwesen. Aber Anthony habe dadurch auch eine bedeutende Freundschaft geknüpft.

Geteiltes Leid

„Schon von Anfang an bei Van Halen waren es immer die beiden Brüder, die fest zusammenhielten. Denn Eddie (van Halen, Gitarre – Anm.d.A.) und Al (Alex van Halen, Schlagzeug – Anm.d.A.) hatten eine Bindung, die anders war als jede andere, die ich je zwischen Brüdern gesehen habe, musikalisch wie auch menschlich. Und so sagen die Leute natürlich, es ginge um die Brüder und alle anderen“, sagte Anthony im Interview mit dem Detroiter Radiosender WRIF. „Aber sie haben sich immer gegenseitig bei allem unterstützt, was sie taten. […] Wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, es ging wirklich um die Brüder und alle anderen.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Das Wichtigste an der Zeit, als ich mit Sammy (Hagar, Gesang von 1985-1996; 2004 – Anm.d.A.) in der Band war, war, dass Eddie und Alex beide viel rauchten, Sammy und ich aber nicht. Alles drehte sich also um das Rauchen oder Nichtrauchen. Es hing sogar davon ab, mit welchen Bussen man fuhr oder welche Garderoben man benutzte. Es gab immer die Unterteilung zwischen Raucher und Nichtraucher.“

Michael sprach auch über seine persönliche Freundschaft, die ihn mit Hagar verbindet. „Als ich ihn kennenlernte, war das zunächst nur auf Band-Ebene. Je mehr Zeit wir miteinander verbrachten, desto mehr faszinierte mich seine Leidenschaft für Autos. Bevor Sammy in die Band kam, besaß ich nur zwei Autos, und sehr zum Leidwesen meiner Frau besaß ich am Ende etwa zehn.

Van Halen Tour 1984 Männer T-Shirt schwarz XXL 100% Baumwolle Band-Merch, Bands
Van Halen Tour 1984 Männer T-Shirt schwarz XXL 100% Baumwolle Band-Merch, Bands
von Van Halen
Für € 20,80 bei Amazon kaufen

Und natürlich ist Sammy ein Strandmensch, genau wie ich. Wir leben beide hier in Südkalifornien direkt am Strand. Wir haben also viele Gemeinsamkeiten. Und das ist toll. Aber durch unsere Liebe zur Musik treffen Sammy und ich uns jetzt so oft wie möglich, wenn wir uns sehen. Er hat ein Haus auf Hawaii und verbringt dort jetzt viel Zeit.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Alex Van Halen Autos Eddie Van Halen Interview Michael Anthony rauchen Sammy Hagar Strand WRIF
Megadeth ziehen Live-Version von ‘Ride The Lightning’ in Betracht
Megadeth live, Mustaine mit seiner Signature-Gitarre Epiphone Dave Mustaine Flying V Custom_DaveMustaine-AnaMassard_Epipho...
Megadeth-Frontmann Dave Mustaine weiß noch nicht, ob er seine ‘Ride The Lightning’-Version in Zukunft auch auf Konzerten spielen wird.
Dass Megadeth ausgerechnet einen Metallica-Song auf ihrem letzten, Band-betitelten Werk haben, war eine schöne Überraschung. Aber werden die Thrasher den Song auch live auspacken? Frontmann Dave Mustaine will im Interview mit Eddie Trunk noch nicht ganz mit der Sprache raus. Besser als das Original Er erzählt, sein Sohn Justis habe die Idee gehabt, ‘Ride The Lightning’ zu spielen. Nach kurzer Überlegung habe er dann entschieden, es zu versuchen: "Es war cool. Ich sagte zu meinen Jungs, dass wir es entweder so gut wie das Original machen müssen oder besser. Wenn wir Metallica schon die Ehre erweisen, indem wir eine neue…
Weiterlesen
Zur Startseite