Michael Anthony: Eddie und Alex waren unzertrennlich

Einst galten Van Halen als eine der bedeutendsten Heavy Metal-Band des Planeten. Doch wie der frühere Bassist Michael Anthony erzählt, gab es innerhalb der Besetzung eine sehr deutliche Grüppchenbildung – teilweise zu dessen Leidwesen. Aber Anthony habe dadurch auch eine bedeutende Freundschaft geknüpft.

Geteiltes Leid

„Schon von Anfang an bei Van Halen waren es immer die beiden Brüder, die fest zusammenhielten. Denn Eddie (van Halen, Gitarre – Anm.d.A.) und Al (Alex van Halen, Schlagzeug – Anm.d.A.) hatten eine Bindung, die anders war als jede andere, die ich je zwischen Brüdern gesehen habe, musikalisch wie auch menschlich. Und so sagen die Leute natürlich, es ginge um die Brüder und alle anderen“, sagte Anthony im Interview mit dem Detroiter Radiosender WRIF. „Aber sie haben sich immer gegenseitig bei allem unterstützt, was sie taten. […] Wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, es ging wirklich um die Brüder und alle anderen.

Das Wichtigste an der Zeit, als ich mit Sammy (Hagar, Gesang von 1985-1996; 2004 – Anm.d.A.) in der Band war, war, dass Eddie und Alex beide viel rauchten, Sammy und ich aber nicht. Alles drehte sich also um das Rauchen oder Nichtrauchen. Es hing sogar davon ab, mit welchen Bussen man fuhr oder welche Garderoben man benutzte. Es gab immer die Unterteilung zwischen Raucher und Nichtraucher.“

Michael sprach auch über seine persönliche Freundschaft, die ihn mit Hagar verbindet. „Als ich ihn kennenlernte, war das zunächst nur auf Band-Ebene. Je mehr Zeit wir miteinander verbrachten, desto mehr faszinierte mich seine Leidenschaft für Autos. Bevor Sammy in die Band kam, besaß ich nur zwei Autos, und sehr zum Leidwesen meiner Frau besaß ich am Ende etwa zehn.

Und natürlich ist Sammy ein Strandmensch, genau wie ich. Wir leben beide hier in Südkalifornien direkt am Strand. Wir haben also viele Gemeinsamkeiten. Und das ist toll. Aber durch unsere Liebe zur Musik treffen Sammy und ich uns jetzt so oft wie möglich, wenn wir uns sehen. Er hat ein Haus auf Hawaii und verbringt dort jetzt viel Zeit.“

