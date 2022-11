Mötley Crüe: Mick Mars arbeitet an Soloalbum

Mick Mars mit Mötley Crüe während des Konzerts am 22. Juni 2022 in Washington, DC

Mick Mars hat kürzlich verkünden lassen, dass er wegen seiner sich zunehmend verschlimmernden ankylosierenden Spondylitis nicht mehr mit Mötley Crüe auf Tour gehen wird. Die Glam-Metaller rekrutierten daraufhin Rob Zombie-Gitarrist John 5. Nun hat der renommierte Schlagzeuger Carmine Appice in einem aktuellen Interview (siehe Video unten) verraten, dass Mars an einem Soloalbum arbeitet.

Reduzierter Umfang

Laut Appice will Mick Mars sogar hier und da ein paar Konzerte mit dem Album im Gepäck spielen. Der 71-Jährige spricht schon seit 2014 davon, eine Soloplatte zu machen. „Vanilla Fudge spielen keine großen Tourneen mehr, denn niemand will das noch tun“, beginnt Carmine Appice seine Ausführungen. Seine Band würde sich stattdessen auf drei Konzerte an Wochenenden konzentrieren. „Ich bin mit Iron Maiden befreundet, mit Nicko [McBrain, Drummer — Anm.d.A.]. Er war seit April nicht mehr zu Hause in Florida. Nächste Woche kommt er nach Hause. Er war die ganze Zeit auf Tour oder hat geprobt. Dafür sind wir zu alt.

Ich habe mit Mick Mars gesprochen, der mit Mötley Crüe auf Tour war und gerade seinen Platz dort geräumt hat. Er sagte zu mir: ‚Mann, wir haben unsere letzte Tournee gespielt. Und jetzt gehen wir wieder auf diese große Tournee mit Def Leppard. Ich will das nicht mehr machen. Ich habe genug davon, in einem Bus zu sitzen.‘ Er sagte, er wird ein Soloalbum aufnehmen und ein paar Shows spielen. Ich meinte zu ihm: ‚Hey, wenn du jemanden brauchst, der Schlagzeug spielt, dann mache ich das.‘ Mick antwortete: ‚Das wäre toll.‘ Also spiele ich vielleicht ein paar Gigs mit ihm. Aber es werden keine großen Tourneen sein. Es wird ein Wochenende sein — und dann geht es nach Hause. Zwei Wochenenden später noch mal, und dann wieder nach Hause.“

