Monster Magnet: Exklusive Videopremiere zu ‘Ejection’

Foto: Jeremy Saffer. All rights reserved.

Für ihr elftes Studioalbum haben sich Monster Magnet ein besonderes Cover überlegt und eine Eigeninterpretation zu Hawkwinds ‘Ejection’ entworfen. Diese wurde bereits vor zwei Wochen veröffentlicht. Die visuelle Ebene zum Klangwerk folgt jetzt.

Während die Band aus New Jersey in ihrem ersten Clip zum gleichnamigen Album ‘Mindfucker’ bildlich mit viel Feuer und Rauch spielt, hebt ‘Ejection’ hingegen in sphärische Welten ab und passt damit perfekt zu dem Rock-Klassiker aus dem siebziger Jahren.

Seht hier die exklusive Premiere des neuen Monster Magnet-Videoclips zu ‘Ejection’:

Monster Magnet – Tour 2018