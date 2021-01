Moonspell: Exklusive Videopremiere

auch interessant

Gefährlicher, ambitionierter und stärker als je zuvor nähern sich Moonspell ihrem 30. Band-Jubiläum. Somit steht das nun 13. Studioalbum der Gothic Metal-Pioniere in den Startlöchern, welches nicht nur überraschende und episch mächtige Momente verbirgt sondern die Portugiesen in gewohnter, absoluter Höchstform zeigt! HERMITAGE (VÖ: 26.02.2021) wurde von keinem Geringerem als Jaime Gomez Arrelano (Paradise Lost, Primordial, Ghost, Sólstafir und viele mehr) in den Orgone Studios in England aufgenommen, gemischt und gemastert.

Neben den dunklen, sensiblen und revolutionären Facetten des kommenden Longplayers ist HERMITAGE (hier geht’s zum Track-by-Track) eine unterhaltsame und zugleich epische Reise durch die dunkelsten Tage der menschlichen Existenz. „HERMITAGE steckt voller starker, dramatischer Dark Metal-Songs. Es sind aber, und das muss man wissen, Songs, die nichts und niemandem etwas beweisen wollen.

HERMITAGE bei Amazon

Alterswerk wäre in diesem Kontext vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, die Richtung stimmt aber: HERMITAGE klingt so, wie sich Moonspell nach fast 30 Jahren Karriere hören wollen. Leidenschaftlich, düster, unaufgeregt – und im Titel-Track oder dem wogenden ‘The Hermit Saints’ plötzlich wieder so groß wie zu ihren besten Zeiten.“ (Björn Springorum, METAL HAMMER)

Seht hier die exklusive Videopremiere von ‘All Or Nothing’

„‘All Or Nothing’ video was recorded in an empty theatre in Portugal and it’s symbolic of our days. Solitude dominates our lives and we divide our attentions and heartbeats at the groove of darkness and hope. At the mercy of all that can be and the nothing that we have to deal with right now. It’s a song that relies on a more intimate melodic frame, emotional, autobiographic almost, about the joy and the sorrows that is being in a band.“ (Fernando Ribeiro)

Tracklist:

The Greater Good Common Prayers All Or Nothing Hermitage Entitlement Solitarian The Hermit Saints Apophthegmata Without Rule City Quitter (Outro)

Bonustracks:

Darkness In Paradise (Candlemass Cover – verfügbar auf der LP, Deluxe Box, MC + Mediabook) The Great Leap Forward (7″ Vinyl – verfügbar in Deluxe Box)

Moonspell Line-up: