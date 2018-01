Motörhead: Spezielle Liveshows in Planung

In einem aktuellen Interview bestätigte Gitarrist Phil Campbell, dass die restlichen Motörhead-Mitglieder diverse Konzerte planen – inklusiver einiger, bislang noch nicht benannter Special Guests.

Diese Gigs sollen als Tribut an Lemmy vollführt werden: „Es handelt sich dabei jedoch nur um ausgesuchte Einzel-Shows“, so Campbell. „Erwartet keine richtige Tournee. Uns geht es darum, alle Gäste perfekt miteinzubeziehen.

Da wir sämtliche Planungen aller Musiker berücksichtigen müssen und wollen, werden wir nur vereinzelte Termine spielen können. Wir wollen etwas ganz Spezielles auf die Beine stellen und dies auch weltweit präsentieren.“

Soloalbum noch 2018?

Nach seiner am 26. Januar erscheinenden Phil Campbell And The Bastard Sons-Scheibe THE AGE OF ABSURDITY könnte auch das Soloalbum von Campbell noch 2018 erscheinen.

„Es ist zu 60-70% fertig“, so der Gitarrist. „Ich musste meine Soloscheibe eine Weile liegen lassen, um das Bastard Sons-Album fertigzustellen. Aber jetzt kann ich wieder weiter daran arbeiten.“

Namhafte Gäste

Mit Gästen wie Rob Halford (Judas Priest), Whitfield Crane (Ugly Kid Joe), Chris Fehn (Slipknot), Matt Sorum (Guns N‘ Roses), Dee Snider (Twisted Sister), Joe Satriani und Benji Webbe (Skindred) dürfte Spannendes zu erwarten sein.

„In einer perfekten Welt könnte ich bestätigen, dass mein Soloalbum noch dieses Jahr veröffentlicht werden wird. Ich arbeite seit zwanzig Jahren daran, und ich denke, das ist lange genug.

Überraschung?

Falls es dieses Jahr trotzdem nichts wird, dann eben Anfang 2019. Ich versuche aber dennoch, dieses Jahr fertig zu werden. Es ist instrumental sehr vielschichtig und ich hoffe, einige Leute damit überraschen zu können.“