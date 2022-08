Netflix veröffentlicht Trailer zur ‘Cyberpunk 2077’-Serie

auch interessant

‘Cyberpunk 2077’ war eines der am heißesten erwarteten Spiele des Jahres 2020. Die düster-futuristische Atmosphäre der Trailer und das Mitwirken von Keanu Reeves ließen die Erwartungen bei Gaming-Fans rasch wachsen – und ebenso schnell brach das Spiel nach Release auch wieder mit ihnen. Das Open World-Rollenspiel hatte einen holprigen Start, Aufzeichnungen von Bugs und sonstigen unfertig wirkenden Teilen des Spiels fluteten das Internet. Auf einigen Konsolen war das Spiel sogar gänzlich unspielbar. Der Entwickler CD Projekt Red reagierte, Patch-Updates folgten und in Version 1.5 hat sich ‘Cyberpunk 2077’ inzwischen rehabilitiert. Auch ein DLC ist für 2023 in Aussicht.

Empfehlung der Redaktion „Cyberpunk 2077“: Punkband Refused steuert Musik bei – hier den neuen Song hören Action-RPG Die Musik der fiktiven „Cyberpunk 2077“-Band SAMURAI stammt tatsächlich von den Punk-Ikonen von Refused. Ein erster Song liefert jetzt den Vorgeschmack. Doch bereits bevor die Erweiterung erscheint, sollen Fans mehr Inhalte aus dem ‘Cyberpunk’-Universum bekommen. In Zusammenarbeit mit Netflix und dem Animationsstudio Studio Trigger entsteht eine Anime-Adaption. ‘Cyberpunk: Edgerunners’ wurde bereits 2020 angekündigt, aber erst jetzt ist der erste Trailer veröffentlicht worden.



‘Cyberpunk: Edgerunners’: Neue Figuren in Spiele-Welt

Darin lernt man den Protagonisten David kennen. Dieser ist Teil einer Akademie der Firma Arasaka. Mit dieser hat der Spieler auch in der Rolle von V zu tun, dem Protagonisten des Spiels. Möglicherweise ähnelt Davids Weg also dem Corpo-Pfad in ‘Cyberpunk 2077’ – bis er sich den „Edgerunners“ anschließt. Im Verlauf des Trailers sind auch weitere Figuren zu sehen, allerdings bislang keine, die man aus ‘Cyberpunk 2077’ kennt. Was Fans des Spiels allerdings bekannt ist, sind neben dem Setting in Night City Action und Gewalt, außerdem eine angedeutete Liebesgeschichte, wie sie auch im Spiel möglich ist.

Die zehn Folgen der Serie sollen im September erscheinen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.