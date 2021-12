Neue Cameo-Anekdote von Dave Mustaine

Megadeth-Sänger und Gitarrist Dave Mustaine, der seit geraumer Zeit aktiv auf der Plattform Cameo personalisierte Videobotschaften an seine Fans verschickt, erzählte erneut eine Anekdote aus seiner Vergangenheit. Diesmal blickte der inzwischen 60 Jahre alte Musiker zurück auf seinen 30. Geburtstag.

In der Videonachricht, die sich an einen Fan namens James richtet, dessen 30. Geburtstag kurz bevorsteht, erzählte er: „Ich erinnere mich, als ich meinen 30. Geburtstag hatte. Meine Frau hat mir einen schrecklichen Streich gespielt und mir erzählt, dass einer meiner Lieblingshunde im Garten war und sich an einem der Rasensprenger das Bein aufgeschnitten hatte. Also bin ich in den Garten gerannt. Ich war gerade beim Kickboxen, hatte also noch meine Uniform an und alles. Ich rannte also in den Hof, und auf einmal hörte ich: ‚Überraschung!' (…) Jeder einzelne meiner Freunde war da. Ich war so überwältigt. Ich war wirklich sauer auf meine Frau, weil sie mich so aufgezogen hatte, aber ich bin darüber hinweggekommen.

Und ich hatte von meinem Sensei, Benny ‚The Jet‘, diese tolle Jacke zum Geburtstag bekommen. Es war eine Jacke des Ukidokan-Kickboxteams. Also nahm ich sie und warf sie in mein Schlafzimmer. [Meine Frau] Pam und ich hatten damals weiße Möbel; wir waren frisch verheiratet und wussten nicht, dass weiße Möbel langweilig sind. Ihr Dobermann hat die Jacke dann irgendwann zerkaut. Kannst du dir das vorstellen? Oh, ich war so wütend.“

Anfang Dezember 2021 verriet Dave Mustaine, dass Megadeths neue Platte THE SICK, THE DYING AND THE DEAD bereits gemastert wurde. Der Nachfolger von DYSTOPIA aus dem Jahr 2016 erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2022.

