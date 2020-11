Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 18.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Varg und Heathen.

Ace Frehley Mit ‘Good Times Bad Times’ borgt sich der einstige Kiss-Gitarrist gleich zu Beginn einen der besten Album-Opener direkt vom Led Zeppelin-­Debüt und beschließt sein Hommage-Album mit ‘We Gotta Get Out Of This Place’ von den Animals als ultimativem Rausschmeißer – zumindest fast, wäre da nicht... (hier weiterlesen) https://www.youtube.com/watch?v=RkvDz-lE7jg Napalm Death Komponiert hat Bassmonster Shane Embury, und gemeinsam mit Barney Greenway auch getextet. THROES OF JOY IN THE JAWS OF DEFEATISM ist daher naturgemäß etwas anders ausgefallen als die letzten Napalm Death-Alben. Das komplette Review findet ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=TLKjpobj4vg Fun Fact: Soweit ein Glockenturm als das größte Musikinstrument angesehen…