„Batman: Arkham Knight“, der Abschluss der „Arkham“-Trilogie von Entwickler Rocksteady Studios, erschien bereits 2015. Seitdem gab es zwar immer wieder Gerüchte um einen neuen Teil, angekündigt wurde bis heute allerdings noch nichts offiziell. Das könnte sich allerdings bald ändern, wenn man einem neuen Gerücht glauben mag.

Soft-Reboot und einheitliches Universum

Nach einigem Hin und Her und vielen verworfenen Ideen, entschloss man sich für einen frischen Start und ein Spiel, das nicht mehr im „Arkham“-Universum vorheriger Teile angesiedelt ist. Das nächste „Batman“-Spiel wird daher ein Soft-Reboot. Was das genau bedeuten soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt, vermutlich heißt es aber, dass die anderen „Arkham“-Titel nicht gänzlich ignoriert werden, sondern in irgendeiner Form auch im neuen „Batman“-Universum existieren.

Darum geht es in dem neuen „Batman“-Spiel

Viel ist noch nicht bekannt zum neuen „Batman“-Spiel, allerdings dürfte sich alles um den Rat der Eulen (Court of Owls im Original) drehen. Dabei handelt es sich um einen Geheimbund innerhalb von Gotham City, der schon seit der Kolonialzeit existiert. WB Games Montréal hatte dies schon im September 2019 mit einem Tweet angedeutet:

Ferner soll es neben Batman auch noch andere spielbare Charaktere geben und der neue „Batman“-Titel soll erstmals auch einen Koop-Modus bieten. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dürfte eine offizielle Ankündigung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

