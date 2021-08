Nightwish: Existenz abhängig von Floor Jansen

Nightwish-Chef Tuomas Holopainen grübelt bereits seit einer Weile über das Fortbestehen seiner 1996 gegründeten Symphonic-Formation. Floor Jansen ist inzwischen die dritte Vokalistin der Band, und kürzlich erst trennten sich die Wege mit Marco Hietala, der zu einem essenziellen Bestandteil von Nightwish geworden war. Schon nach Hietalas Ausstieg war sich Holopainen dem Band-Ende sicher. Nun erzählt er dem britischen Metal Hammer über seine aktuellste Sorge: „So habe ich mich 2019 gefühlt, und so habe ich mich auch gefühlt, als Marco gegangen ist. Ich nehme meine Worte zurück, wenn es darum geht. Aber wenn Floor geht, dann war’s das, dann ist es das Ende von Nightwish. Absolut, 100%.“

25 Jahre Nightwish-Achterbahnfahrt

Nach Tarja Turunens radikalem Rauswurf 2005 holten sich die Finnen Anette Olzon mit ins Boot, mit der sie zwei Alben veröffentlichten. Als allerdings auch diese nach nicht allzu langer Zeit aus der Band flog, trafen Nightwish eine gründliche und die wahrscheinlich letzte Entscheidung hinsichtlich der neuen Besetzung am Mikrofon. Floor Jansen sollte es sein, die niederländische Symphonic-Sängerin, die vorher Frontfrau bei After Forever und Revamp war. Seit knapp zehn Jahren ist Jansen nun dabei, arbeitet neben Nightwish allerdings noch aktiv an Soloprojekten.