Nightwish-Sängerin Floor Jansen: „Es war keine gute Idee, After Forever aufzulösen.“

Im Rahmen der Veröffentlichung von NORTHWARD (Review siehe hier), dem Debüt der Band von Pagan’s Mind-Gitarrist Jørn Viggo Lofstad und der einstigen ReVamp- und After Forever-Sängerin Floor Jansen, wurde Letztere von FaceCulture zum Interview geladen.

Weiterlesen Floor Jansen: „Das digitale Zeitalter hat die Musik weitergebracht.“ Früher sei nicht alles besser gewesen, sagt Nightwish-Sängerin Floor Jansen. Aber auch heute gebe es noch einiges zu tun. Im Verlauf des Gesprächs (Dank an Blabbermouth.net für die Transkription) wurde aufgrund des langen Bestehens von Northward (entstanden 2007 bei einem All-Star-Jam) natürlich auch Jansens Abschied von After Forever thematisiert.

„Damals war mir nach etwas anderem, schließlich hatte ich zu jenem Zeitpunkt bereits über zehn Jahre mit After Forever Melodic Metal gemacht. Ich hatte richtig Lust auf einen kleinen Seitenschritt in die Rock-Musik.“

Das Ende von After Forever

So kam es, dass die Northward-Stücke allesamt vor zehn Jahren geschrieben wurden, auch die Schlagzeugaufnahmen stammen noch von 2008. „Doch dann stürzten After Forever zusammen: Es gab keinen neuen Plattendeal und die Band hörte auf, zu existieren“, berichtet Floor.

„Ein Rock-Seitenprojekt sollte aber nicht meine nächste Haupttätigkeit sein, darum gründete ich ReVamp, mit denen ich ein erfolgreiches Debüt veröffentlichte und eine super Tour fahren konnte. Doch als die Arbeiten zum zweiten ReVamp anstanden, klopften Nightwish bei mir an, was ich unmöglich ablehnen konnte.

Dann war ich so lange in zwei Bands, bis das zeitlich nicht mehr handzuhaben war.“ Jansen musste also bis 2017 und der offiziellen Pause von Nightwish warten, um sich wieder mit Northward beschäftigen zu können. „Exakt zehn Jahre, nachdem die Songs geschrieben worden waren, kam das Album am 19.10.2018 endlich raus.“

Weiterlesen In der Traumwelt mit: Nightwish + Beast In Black am 6.11.2018 in Hamburg, Barclaycard Arena Symphonic Metal In welche Sphären Nightwish ihr Publikum in Hamburg hinabtauchen ließ, könnt ihr hier nachlesen und in der Galerie betrachten. Die Erinnerung an After Forever ist für Floor Jansen allerdings neben einem lachenden auch mit einem weinenden Auge versehen. „Das war eine ganz besondere Zeit. Wir haben großartige Musik gemacht, doch alles war viel zu schnell vorbei.

Ich bin immer noch traurig darüber, dass es diese Band nicht mehr gibt. Was wir in unseren jungen Jahren geleistet haben, war fantastisch. Ich bin nach wie vor sehr stolz auf After Forever und höre die Songs immer noch – sie erwecken bei mir große Freude und viele Erinnerungen. Diese Band hätte noch so viel erreichen können – es war keine gute Idee, After Forever aufzulösen.“

Seht hier das komplette Interview von FaceCulture mit Floor Jansen: