Nikki Sixx: Fitness geht vor Biertrinken

Nikki Sixx von Mötley Crüe, der momentan sein neues Buch ‘The First 21: How I Became Nikki Sixx’ promotet, führt interessante Beobachtungen bezüglich des Auftretens von Musikerinnen und Musikern bei Live-Auftritten an. In einem Gespräch mit Fresh N‘ Lean spricht der Musiker über Ernährung, Gesundheit und einen bewussten Lebensstil.

Auf die Frage, wie er seine stabile körperliche Verfassung hält, antwortet Sixx: „Meine Familie ist von Natur aus übergewichtig, zumindest viele von ihnen. Ich wiege 195 Pfund (ca. 88 Kilogramm) und bin 1,80 Meter groß. (…) Mein Körper will aber die 200 Pfund erreichen. (…) Das hat nicht unbedingt etwas mit Eitelkeit zu tun, aber ich funktioniere einfach nicht gut mit höherem Gewicht. Mein Apparat läuft nicht richtig, ich kann nicht gut denken, ich schlafe nicht gut. Gesundheit und Bewegung sind also ein wichtiger Teil meines Lebens geworden."

Fitness-Crüe

Speziell das Tourneeleben laugte Sixx früher aus. Hohe Mengen Alkohol und lange Nächte machten einen gelungenen Live-Auftritt extrem schwer für den Musiker, bis er fast schon zur Strapaze wurde. Später versuchte er, das ein oder andere Workout in die Tour-Routine einzubauen. „Die Leute kommen von überall her, um dich spielen zu sehen“, erzählt Sixx. „Und du stehst nur müde und mit einem Bierbauch da oben. Ich meine, das ist unverantwortlich. Es gibt Millionen anderer Bands, die deinen Job gerne hätten.

Bewegung und Gesundheit sind wichtige Aspekte meines Lebens. Und jetzt versuche ich, mich richtig zu ernähren und genug zu schlafen. (…) Ich versuche, all diese Dinge im Auge zu behalten, um meine Energie zu erhalten, denn ich will ständig neue Sachen machen und dann auf Tour gehen. Man kann also nicht zu tief in den Kaninchenbau abtauchen. Ich muss auf dem Laufenden bleiben, sonst wirkt sich das direkt auf alles aus."

Außerdem begründet er die Entscheidung für einen ausgewogeneren Lebensstil unter anderem in seiner Rolle als Vater, der ausreichend „Treibstoff“ braucht, um für seine Familie da zu sein.