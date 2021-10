Nintendo Online: Teures Abo für Retrospiele – Fans sind sauer

Schon seit längerem wird der Wunsch nach einer größeren Auswahl an Retrospielen auf der Nintendo Switch laut. Bereits seit einigen Wochen ist klar: Eine Erweiterung des bestehenden Portfolios befindet sich in Planung. Auch Nintendo 64- und Sega Mega Drive-Titeln sollen endlich auf der Nintendo Switch spielbar werden.

Bisher war allerdings unklar, ob für einen Zugriff auf besagte Titel neben dem Preis für ein reguläres Nintendo Online-Abonemment auch Mehrkosten anfallen. Nicht wenige haben gehofft, dass die verfügbaren Spiele Teil des bestehenden Onlinedienstes sein werden. Zur Enttäuschung vieler Fans ist dafür nun doch ein teures Abonnement von Nöten als bisher üblich.

Wollt ihr mit eurer Nintendo Switch auf Meilensteine wie ‘The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time’ , ‘Super Mario 64’ oder ‘Mario Kart 64’ zugreifen, dann verlangt Nintendo mehr als den regulären Abopreis. Diese und weitere Spiele sind nämlich Teil des sogenannten „Erweiterungspasses“. Statt dem regulären Preis für ein Nintendo Online-Jahresabonnement von ca. 20 Euro, müsst ihr diesen zusätzlich erwerben. Besagtes Bundle schlägt mit 40 Euro für eine Einzelmitgliedschaft doppelt so teuer zu Buche. Für eine Familienmitgliedschaft werden sogar 70 Euro fällig.

Ab dem 26. Oktober sollen alle Interessenten mit gültigem Abonnement und Erweiterungspass Zugriff auf die aufgestockte Retroauswahl haben. Viele Fans zeigen sich allerdings erbost. Allein das Ankündigungsvideo des Erweiterungspasses auf YouTube verzeichnet signifikant mehr Dislikes als Likes. Auch in der Kommentarsektion machen die Nutzer ihrer Enttäuschung Luft. Von einem erheblichen Teil der Community wird der veranschlagte Preis derzeit als zu hoch empfunden.