Visions Of Atlantis kündigen neue Termine für den zweiten Teil ihrer Headlinertour 2021 durch Europa an. METAL HAMMER präsentiert!

Visions Of Atlantis-Fans haben bereits jetzt Grund genug, das Ende des Jahres herbei zu sehen, auch wenn dieses eben erst begonnen hat. Denn die Pioniere des Symphonic Metal sind 2021 endlich wieder auf den Bühnen Europas zu sehen! Nachdem zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen der aktuellen, internationalen Lage und somit den Veranstaltungsverboten durch COVID-19 zum Opfer fielen, führen Visions Of Atlantis ihre traumhafte Reise durch ein einmaliges, zauberhaftes Klanguniversum fort und kündigen für Dezember fünf weitere Termine für den zweiten Teil ihre Europa-Headliner-Tour an. Nach dem Chart-Erfolg ihrer ersten Live-Blu-Ray/DVD/CD, A SYMPHONIC JOURNEY TO REMEMBER, ein symphonischer Tagtraum, getragen durch die…