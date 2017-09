Obituary-Drummer Donald Tardy rettet verletzte Katze vor Hurrikan

Wenn ein Hurrikan bevorsteht, achten die meisten Menschen natürlich darauf, ihr eigenes Leben zu bewahren sowie sich und ihre Haustiere in Sicherheit zu bringen – oder sich in den Sozialen Medien zu profilieren. Manche Leute schauen aber dennoch aus ihrem eigenen Universum hinaus:

Dem Revolver Magazin erzählte Obituary-Schlagzeuger Donald Tardy, dass ihm am Abend vor der Ankunft von “Irma” auf dem Nachbarsgelände eine Katze aufgefallen sei. Er und seine Familie hätten den Hauseigentümern angeboten, ihnen zu helfen, das Tier einzufangen, aber diese lehnten ab (es handelte sich vermutlich nicht um deren Katze).

Tardy jedoch brachte es nicht über Herz, "dieses arme, kleine, acht Wochen alte Baby angesichts des bevorstehenden Sturms allein draußen zu lassen und saß zwei Stunden vor dem Zaun, unter dem das Kätzchen sich verkrochen hatte." Als Tardy gegen zwei Uhr erfolglos ins Bett ging, wusste er, dass er am nächsten Morgen noch mal versuchen wollte, dem Tier zu helfen.

Also ging er, nur kurze Zeit bevor “Irma” ankam, noch mal mit seinem Netz nach draußen und suchte die Büsche ab – die Katze bemerkte ihn allerdings und flüchtete schnell. “Ich sah sofort, dass mit ihr etwas nicht stimmte: Sie humpelte, ihre Hinterbeine schienen nicht richtig zu funktionieren. Da war mir klar, dass ich ihr auf jeden Fall helfen musste.”

Katzenfang inmitten des wütenden Hurrikans

Tardy verfolgte das Tierchen weiter und lockte es aus einem großen Busch hervor, von wo aus es wieder unter einen Zaun flüchten wollte – darauf hatte der Schlagzeuge nur gewartet und warf sein Netz aus. Aufgrund ihrer Behinderung war die Katze nicht schnell genug, und Tardy konnte sie endlich in eine Kiste packen.

Gerade noch rechtzeitig, denn “Irma” war nun voll da, es regnete stark, der Wind blies heftig und die Bäume bogen sich. Tardy ging nach Hause, setzte die Katze in einen Käfig und wartete den Sturm ab. Danach brachte er das Tierchen zum Tierarzt seines Vertrauens.

Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Katze kein Gefühl mehr in ihrem Schwanz und teilweise Lähmungen in den Hinterbeinen hat, was vermutlich von einem Unfall herrührt. “Ich ließ das kleine Mädchen in den Händen des Arztes, der sich glücklicherweise dazu entschieden hat, sie zu behandeln und kämpfen zu lassen. Ihr Schwanz musste leider amputiert werden, aber sie wurde kastriert, geimpft und in ein Adoptionsprogramm für speziell pflegebedürftige Tiere gegeben.

Mich während eines Hurrikans draußen aufzuhalten war sicher nicht die cleverste oder sicherste Entscheidung meines Lebens, aber ich konnte dieses Baby einfach nicht im Stich lassen.”