Obscura: Gitarrist, Bassist und Schlagzeuger verlassen die Band

Obscura haben in den vergangenen Jahren bereits einige Besetzungswechsel durchgemacht. Einziges festes Mitglied bleibt jedoch stets Gründer, Gitarrist und Sänger Steffen Kummerer. Der Frontmann schart nun erneut ein neues Line Up um sich herum.

In einem Beitrag über die Sozialen Medien wurde nämlich bekannt gegeben, dass Gitarrist Rafael Trujillo, Bassist Linus Klausenitzer und Schlagzeuger Sebastian Lanser nicht länger Teil der Tech Death Metaller sind. Der Grund für die Trennung seien wohl „musikalische Differenzen“. Kummerer kommentierte:

„Zunächst möchte ich unseren ehemaligen Mitgliedern Rafael Trujillo, Linus Klausenitzer und Sebastian Lanser für ihren Einsatz in den letzten Jahren danken. Jetzt, 2020, beginnt ein neues Kapitel für Obscura mit dem Eintritt in die Woodshed Studios diesen Sommer, um unser sechstes Album in voller Länge und das erste Album für unser neues Label Nuclear Blast zu produzieren. Die neue Besetzung wird in Kürze bekannt gegeben."

Von Trujillo, Klausenitzer und Lanser wird es aber auch zukünftig noch etwas zu hören geben. Das Trio ruft nämlich eine neue Band namens Obsidious ins Leben.