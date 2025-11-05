Overkill: Albumaufnahmen starten noch in diesem Jahr

Mit SCORCHED ist im April 2023 das letzte Studioalbum von Overkill erschienen. Im August des letzten Jahres verabschiedete sich Jason Bittner nach sieben Jahren am Schlagzeug der Thrash Metal-Veteranen. Nur wenige Wochen später wurde Jeramie Kling (Venom Inc.) als dessen Nachfolger vorgestellt. Außerdem erklärte Sänger Bobby „Blitz“ Ellsworth etwa zeitgleich im Gespräch mit Moshpit Passion, wann Fans mit neuer Musik rechnen können.

Läuft wie geschmiert

Damals gab der Frontmann einen zeitlichen Rahmen an. „Ich gehe davon aus, dass der Großteil der ersten Hälfte des Jahres 2025 der Zeitrahmen für das Schreiben sein wird. Wahrscheinlich werden die Aufnahmen bis Ende 2025 stattfinden, und die Veröffentlichung dann 2026.“ Bislang scheint alles nach Plan zu laufen, wie Ellsworth jüngst gegenüber Metal Mayhem ROC verriet – wobei er nochmal kurz auf den Besetzungswechsel eingeht.

„Wir haben alle Demos fertig. Jeramie Kling spielt jetzt Schlagzeug für uns. Jason Bittner hat sich anderen Projekten zugewandt.“ Bittner trommelt aktuell bei Shadows Fall und Category 7 – Bands, bei denen er „vollwertiges Mitglied oder Bandchef“ ist. Weiterhin meint Ellsworth: „Wir fangen noch vor Jahresende mit den Aufnahmen an. Wir werden einiges fertigstellen – vor allem die Schlagzeugspuren; daran arbeiten wir gerade. Ich ergänze die Lücken einfach mit dem, was die anderen Jungs gemacht haben. Im Moment läuft alles wie gewohnt. Also gibt es aktuell keine großen Neuigkeiten, aber man weiß ja nie.“

Bereits im September erklärte Bassist D.D. Verni im Interview mit MisplacedStraws.com: „Wir haben wohl neun oder zehn Songs in der Rohfassung, die ich Blitz vor einer Weile gegeben habe. Normalerweise läuft es so ab: Ich erstelle die musikalischen Demos und gebe sie dann Blitz. Er hört sie sich an und macht seine eigene Version daraus. Dann setzen wir uns alle zusammen.“ Schließlich fügte Verni hinzu, dass er glaube, das neue Album werde 2026 erscheinen: „Ich denke, nächstes Jahr, ganz sicher. Wann genau – Frühling? Herbst? Irgendwann dazwischen. Aber 2026 wird es definitiv ein neues Overkill-Album geben.“

