Tobias Sammet ist einfach ein Original. Bekannt als Mastermind von Avantasia (und früher von Edguy) scheut sich der Allround-Musiker nicht, seine Meinung kundzutun. In einem aktuellen Interview beim brasilianischen Radiosender 92.5 Kiss FM gab der FC Bayern München-Fan zu Protokoll, dass er den derzeitigen Trend im Metal nicht versteht, bei dem Musikgruppen ein Konzept haben und Masken tragen.

Entertainment? Ja, bitte!

Zunächst betonte der Avantasia-Boss jedoch, dass er bei Live-Konzerten sehr wohl eine ordentliche Show sehen will. So sei er mit Bands wie Kiss, Queen, Bon Jovi und Def Leppard aufgewachsen. „Das war alles groß, Hochglanz, Pyrotechnik, verrückt — große Haare, große Schultern und große Posen“, erinnert sich Tobias Sammet.

„Mit dieser Musik wuchs ich auf. Und ich habe niemals wirklich Grunge-Musik verstanden, wo sie auf ihre Schuhe schauen, spielen und singen: ‚Here we are now/ Entertain us.’ Nein, nein: Ihr müsst uns unterhalten. Ihr Leute auf der Bühne müsst die Menschen unterhalten, das Publikum muss nicht die Band unterhalten [sic]. Ich bin mit einem komplett anderen Ansatz aufgewachsen. Ich will Theater, ich will eine Show, ich will ein Spektakel.“

Jedoch will Tobias Sammet eine Sache nicht: „Wenn die Show der Musik im Weg steht“. Weiter führt der 47-Jährige aus: „Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass heutzutage viele Bands Masken tragen. Und jeder hat irgendwo Blut. Es sieht beinahe wie eine Maskerade, wie Karneval aus. Jeder muss es so machen, wie er will. Kiss haben ebenfalls Masken getragen, doch ihre Show war immer noch eine Verstärkung der Musik.

Ablenkung unerwünscht

Wenn man heute ein Metal-Magazin aufschlägt, sieht das wie ein Katalog für Kostüme für Live-Action-Rollenspiele aus. Einer ist ein Gladiator [wie bei Warkings — Anm.d.A.], einer ist ein Wolf [wie bei Powerwolf — Anm.d.A.], einer dies, einer das. Jeder muss sich selbst kennen, aber ich möchte nicht, dass die Show von der Musik ablenkt. Es muss ausbalanciert sein. Mein Credo ist stets: Wir wollen eine Show bieten. Ich will ein Showman sein. Aber ich gehe auf die Bühne und ziehe mich nicht um. Es ist keine Maskerade.

Wenn ich meinen Zylinder aufsetze, meinen Mantel anziehe und auf die Bühne gehe, um die Leute zu entzücken, sind mein Kopf und meine Klamotten eine Erweiterung meiner Persönlichkeit. Ich weiß nicht , ob ein Gladiator- oder Wikingerhelm eine Erweiterung der Persönlichkeit sind — außer man ist ein bisschen durchgeknallt. Für mich ist es eine Erweiterung — und ich will immer die richtige Balance finden. Ich will, dass die Menschen die Musik genießen und die Visuals haben, die die Musik begleiten, aber nicht von der Musik ablenken.“ Das jüngste Avantasia-Album HERE BE DRAGONS veröffentlichte Tobias Sammet im Februar 2025 via Napalm Records.

