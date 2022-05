Ozzy Osbourne: „Ich kann zurzeit nicht richtig laufen.“

Dem britischen Magazin Classic Rock sagte Ozzy Osbourne, dass er auf eine weitere Operation an seinem Hals wartet. „Ich kann zurzeit nicht richtig laufen“, verriet er. „Ich habe jeden Morgen Physiotherapie. Es geht mir etwas besser. Aber noch lange nicht so gut, dass ich wieder auf Tour gehen kann.“ Auf die Frage, ob er über die Sterblichkeit nachdenkt, sagte Ozzy: „Mit meinen 73 Jahren bin ich ziemlich gut zurechtgekommen. Ich habe nicht vor, irgendwo hinzugehen, aber meine Zeit wird kommen.“ Der in Birmingham geborene Brite gibt sich deswegen aber noch lange nicht auf, er will noch ein „Nummer-eins-Ozzy-Album“. Außerdem sagt er: „Ich komme dieses Jahr auch zurück nach England. Es war nie meine Absicht, hier draußen in Amerika zu bleiben.“

Ozzy: Abenteuerliche Krankenhausakte

Zusätzlich zu seinem famosen Sturz mit einem Quad-Motorrad und einer Corona-Infektion kommt auch noch sein ungesunder Lebensstil. Außerdem gab Ozzy vor zwei Jahren bekannt, dass er mit der Parkinson-Krankheit kämpft. Nun hat er die Genehmigung für einen Rehabilitations-Flügel in seinem historischen, unter Denkmalschutz stehenden Haus in Buckinghamshire, England, beantragt. Der Anbau soll eine Fülle von Aufenthalts- und Sitzmöglichkeiten, Haltegriffe, rutschfeste Oberflächen sowie eine eigenständige Schwesternwohnung bieten. Außerdem gibt es ein Poolhaus, ein Gartenzimmer und ein Fitnessstudio.

Ozzys Tour kommt 2023

Im November letzten Jahres wurde Ozzys Europatournee, die ursprünglich für 2019 geplant war und dann dreimal verschoben wurde, erneut verschoben. Die neuen Termine sollen nun im Mai und Juni 2023 stattfinden.

Ozzy hatte zunächst seinen gesamten Terminplan für 2019 gestrichen, da er sich von einer Operation bezüglich seiner Lungenentzündung erholen musste. Die Tournee wurde ein zweites Mal verschoben, nachdem Ozzy wegen eines Sturzes in seinem Haus in Los Angeles weiterhin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Dieser Sturz „verschlimmerte jahrelange Verletzungen“, die er sich bei demUnfall mit dem Quad-Motorrad 2003 zugezogen hatte. Hoffen wir, dass er bald mal Ruhe hat.