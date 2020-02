Ozzy Osbourne sagt Tournee in Nordamerika ab

Foto: Christie Goodwin/Redferns via Getty Images. All rights reserved.

Ozzy Osbourne erholt sich gerade von diversen Wehwehchen – und hatte kürzlich offenbart, dass er an Parkinson leidet. Seine Gesundheit ist nun auch der Grund, weswegen er erneut Tourdaten abgesagt hat. Betroffen sind die Frühlingstermine in Nordamerika. Nachdem der „Prinz der Dunkelheit“ die Werbetrommel für sein neues Werk ORDINARY MAN gerührt hat, muss er nach Europa für weitere Behandlungen reisen.

„Ich bin so dankbar, dass jeder geduldig mit mir war, weil ich ein Mist-Jahr hatte“, beginnt Ozzy Osbourne sein zugehöriges Statement (siehe unten). „Unglücklicherweise bin ich bis April nicht in der Lage in die Schweiz zu gelangen, um mich behandeln zu lassen. Und die Behandlung dauert sechs bis acht Wochen. Ich will nicht eine Tour anfangen und dann in der letzten Minute Shows absagen, denn das ist einfach nicht fair gegenüber den Fans. Besser finde ich es, wenn sie jetzt eine Rückerstattung bekommen.

Die Gesundheit geht vor

Und wenn ich später die Nordamerika-Tour mache, werden alle, der eine Eintrittskarte für diese Konzerte gekauft hatte, die Ersten in der Schlange sein, die dann Tickets kaufen können.“

Für die Fans in den Vereinigten Staaten und Kanada stellt diese Nachricht sicherlich eine große Enttäuschung dar. Aber Ozzy Osbourne hat natürlich Recht: Die Leute sollten so früh wie möglich über den Tourausfall informiert werden, damit sie womöglich bereits gemachte (Reise-)Pläne noch abändern können. Für die im Herbst anstehenden „No More Tours 2“-Termine in Europa scheint derzeit allem Anschein nach keine Gefahr zu bestehen. Zumindest wenn man davon ausgeht, dass der ex-Black Sabbath-Frontmann nach seinem Aufenthalt in der Schweiz so weit wiederhergestellt ist, dass er auf Tour gehen kann.